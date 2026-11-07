در پی تحولات اخیر پارلمان کردستان و افزایش اختلافات میان دو حزب اصلی این اقلیم، امریکا از طرف‌های سیاسی در اقلیم کردستان خواست برای تقویت نهادهای اقلیم به صورت سازنده همکاری کنند.

به گزارش کرد پرس به نقل از میدل ایست نیوز، وزارت خارجه امریکا امروز شنبه بر حمایت واشنگتن از اقلیم کردستان عراق قدرتمند تاکید کرد و آن را یکی از ارکان اساسی روابط میان امریکا و عراق دانست.

در پی تحولات اخیر پارلمان کردستان و افزایش اختلافات میان دو حزب اصلی این اقلیم، این وزارتخانه همچنین از طرف‌های سیاسی در اقلیم کردستان خواست برای تقویت نهادهای اقلیم به ‌صورت سازنده همکاری کنند.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا در این باره گفت که امریکا از اقلیم کردستان عراق قدرتمند و برخوردار از توان تاب‌آوری حمایت می‌کند که همچنان یکی از ارکان بنیادین روابط گسترده‌تر میان امریکا و عراق به شمار می‌رود.

وی افزود: ما تمامی طرف‌ها را تشویق می‌کنیم که برای رسیدگی سریع و سازنده به مسائلی که می‌توانند به تقویت نهادهای اقلیم کردستان منجر شوند، تلاش کنند.

این سخنگو در ادامه تاکید کرد که امریکا در قبال شرکای خود در سراسر عراق که برای ایجاد کشوری برخوردار از حاکمیت واقعی، باثبات و شکوفا تلاش می‌کنند، متعهد است.