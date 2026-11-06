کردپرس
ائتلاف اتحادیه میهنی و نسل نو از ۳۹ به ۳۲ کرسی کاهش یافت
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۰:۱۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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ائتلاف اتحادیه میهنی و نسل نو از ۳۹ به ۳۲ کرسی کاهش یافت

با حضور سه نماینده اتحادیه میهنی و سه نماینده نسل نو در نشست پارلمان اقلیم کردستان، شمار کرسی‌های ائتلاف این دو جریان از ۳۹ به ۳۲ کرسی کاهش یافت.

به گزارش کردپرس، با حضور ۶ نماینده از فراکسیون‌های اتحادیه میهنی کردستان و نسل نو در نشست پارلمان اقلیم کردستان، شمار کرسی‌های ائتلاف این دو جریان از ۳۹ کرسی به ۳۲ کرسی کاهش یافت.

 سه نماینده اتحادیه میهنی شامل نیشتمان ناوپردانی، هردی صلاح و محمد فیصل و سه نماینده نسل نو شامل داریوش علی، شوان سعید و خالد محمد، در نشست روز چهارشنبه پارلمان حضور یافتند و از فراکسیون‌های خود جدا شدند. بر اساس این تغییرات، شمار کرسی‌های اتحادیه میهنی از ۲۳ به ۲۰ کرسی و شمار کرسی‌های نسل نو نیز از ۱۵ به ۱۲ کرسی کاهش یافته است. در مجموع، ائتلاف اتحادیه میهنی و نسل نو که پیش‌تر ۳۹ کرسی در پارلمان اقلیم کردستان داشت، اکنون ۳۲ کرسی در اختیار دارد.

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