بارش باران و لغزندگی جاده های آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- رئیس پلیس راه استان از بارش باران و لغزندگی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و از رانندگان خواست از عجله و شتاب پرهیز کنند.

به زارش کردپرس، سرهنگ‌ " رضا پناهی مقدم" اظهار کرد: بارش باران در محورهای مواصلاتی استان سبب لغزندگی سطح محورها شده است.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در هوای باراني افزود: رانندگی در روزهای بارانی نسبت به دیگر روزها دشوارتر و قدری پیچیده است و خیس بودن زمین، زاویه دید محدود و کاهش سرعت رفت و آمد، همگی دست به دست هم می‌دهند تا طاقت رانندگان پایین آمده و رانندگی در روزهای بارانی برای آنها از کاری لذت بخش به کاری خسته کننده تبدیل شود.

رئیس پلیس راه استان ادامه داد: اگر در چنين شرايطي خودرو شروع به لغزیدن کرد به آهستگی پا را از روی پدال گاز برداشته و فرمان را در جهتی که می‌خواهید جلوی ماشین حرکت کند، قرار دهید.

سرهنگ پناهی مقدم با بيان اينكه در شرایط جوی معمول و به صورت استاندارد، رانندگان باید فاصله ۳ الی ٤ ثانیه‌ای با خودرو جلوی خود داشته باشند که به هنگام رانندگی در زیر بارش باران این عدد به ۵ ثانیه افزایش پیدا می‌کند.

او تصريح كرد: با این کار علاوه بر داشتن زمان کافی برای عکس‌العمل در جاده لغزنده از پاشیده شدن آب بر روی خودرو شما هم که موجب حادثه می‌شود، جلوگیری خواهد شد./