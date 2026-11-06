خبر نویسنده: گروه اقلیم کردستان کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۲:۱۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — ( ۰ )

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مقر بارزانی خواستار تسریع در انتخاب رئیس اقلیم کردستان شد

مسئول پرونده عراق در مقر بارزانی با دفاع از قانونی بودن نشست انتخاب رئیس پارلمان کردستان، اعلام کرد حزب دموکرات کردستان دو سال برای دستیابی به توافق سیاسی انتظار کشیده و اکنون زمان انتخاب رئیس اقلیم و آغاز روند تشکیل دولت جدید فرا رسیده است.

به گزارش کردپرس، عرفات کرم، مسئول پرونده عراق در مقر بارزانی، با تأکید بر قانونی بودن نشست انتخاب رئیس پارلمان کردستان، اعلام کرد حزب دموکرات کردستان به مدت دو سال برای دستیابی به توافق سیاسی انتظار کشیده، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه بوده است. وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نشست انتخاب رئیس پارلمان کردستان را کاملاً قانونی دانست و هرگونه مناقشه درباره قانونی بودن آن را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. عرفات کرم همچنین تأکید کرد که پارلمان نمی‌تواند بیش از این در وضعیت تعطیلی و فلج‌شدگی باقی بماند و اکنون زمان انتخاب رئیس اقلیم کردستان فرا رسیده است تا وی نامزد حزب پیروز را مأمور تشکیل دولت جدید کند. مسئول پرونده عراق در مقر بارزانی در پایان بر ضرورت اولویت دادن به منافع ملی در روند تحولات سیاسی و تشکیل دولت جدید تأکید کرد. این درحالی است که بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، شامگاه پنجشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶ در پیامی ویدئویی، از تصمیم این حزب برای خروج از دولت اقلیم کردستان خبر داد. وی در واکنش به تحولات اخیر پارلمان اقلیم و نشست انتخاب رئیس پارلمان، اعلام کرد اتحادیه میهنی تصمیمات اتخاذشده در این نشست را به رسمیت نمی‌شناسد و از همان لحظه از دولت اقلیم خارج می‌شود.