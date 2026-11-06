یک نماینده حزب دمکرات کردستان مدعی شد حمایت چارچوب هماهنگی از اتحادیه میهنی در بغداد، موجب تقویت موضع این حزب و تشویق آن به جلوگیری از برگزاری جلسات پارلمان کردستان شده است.

به گزارش کردپرس، بناس دوسکی، نماینده فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق، چارچوب هماهنگی را به مداخله در روند سیاسی اقلیم کردستان و نقش‌آفرینی در به حدنصاب نرسیدن جلسات پارلمان و تشکیل نشدن دولت جدید اقلیم متهم کرد.

وی در گفت‌وگو با شبکه «عراق ۲۴» اظهار داشت که چارچوب هماهنگی در تشکیل نشدن دولت اقلیم کردستان و تکمیل نشدن نصاب جلسات پارلمان نقش داشته است. دوسکی همچنین گفت اتحادیه میهنی کردستان با حمایت متحدان خود در بغداد، موقعیتش را تقویت کرده و این حمایت‌ها موجب افزایش اعتمادبه‌نفس این حزب و تشویق آن به جلوگیری از برگزاری جلسات پارلمان شده است.

این نماینده حزب دموکرات با اشاره به غیبت اتحادیه میهنی در نشست اخیر پارلمان کردستان اظهار داشت که این حزب اساساً به برگزاری نشست باور نداشت و آن را سناریویی شکست‌خورده تلقی می‌کرد. وی در پایان از چارچوب هماهنگی خواست از مداخله در امور اقلیم کردستان خودداری کند.