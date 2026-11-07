انهدام یک هسته داعش در منبج در پی عملیات مشترک اطلاعاتی و امنیتی

سرویس سوریه - دستگاه اطلاعات عمومی سوریه با همکاری نیروهای امنیت داخلی، یک هسته وابسته به داعش را در شهر منبج در شرق استان حلب شناسایی و منهدم کرد؛ هسته‌ای که به دست داشتن در مجموعه‌ای از حملات و ترورهای مسلحانه در این استان متهم شده است.

به گزارش کردپرس، دستگاه اطلاعات عمومی سوریه روز پنجشنبه ۵ نوامبر اعلام کرد که با همکاری نیروهای امنیت داخلی، یک هسته وابسته به داعش را در استان حلب متلاشی کرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع امنیتی سوری، اعضای این هسته در انجام مجموعه‌ای از حملات و عملیات ترور در مناطق مختلف استان حلب دست داشته‌اند.

دفتر رسانه‌ای فرماندهی امنیت داخلی حلب در گفت‌وگویی اعلام کرد که این هسته در شهر منبج، واقع در شرق استان حلب، فعالیت داشته است. با این حال، مقام‌های امنیتی جزئیاتی درباره تعداد اعضای بازداشت‌شده، هویت آنها یا ماهیت حملات و ترورهای منتسب به این گروه منتشر نکردند.

شبکه رسمی الإخباریه سوریه نیز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که عملیات انهدام این هسته با مشارکت دستگاه اطلاعات عمومی و نیروهای امنیت داخلی انجام شده است. این منبع تأکید کرد که هسته مذکور مسئولیت مجموعه‌ای از حملات و ترورهای مسلحانه در استان حلب را برعهده داشته است، اما درباره جزئیات عملیات و محل دقیق بازداشت اعضای آن توضیح بیشتری ارائه نکرد.

این عملیات در ادامه اقدامات امنیتی دولت موقت سوریه برای شناسایی و متلاشی کردن شبکه‌های داعش در مناطق مختلف این کشور انجام شده است.