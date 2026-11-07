بارش برف در ارتفاعات آذربایجان غربی/ ورود توده هوای سرد به استان

سرویس آذربایجان غربی- کارشناس هواشناسی آذربایجان‌غربی از آغاز بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان از یکشنبه‌شب و کاهش محسوس دما تا پایان هفته خبر داد.

به گزارش کردپرس، مهدی کریمی با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در گفت و گویی خبری اظهار کرد: با تداوم فعالیت امواج بارشی، تا اواسط وقت روز دوشنبه هفته جاری، بارش متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد، گاهی شدید، در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان دور از انتظار نیست و با شمالی شدن جریانات جوی، کاهش محسوس دما در سطح استان رخ خواهد داد.

کریمی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی تصریح کرد: در مدت فعالیت این سامانه، احتمال آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و لغزندگی جاده‌های مواصلاتی وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: توده هوای سرد از اواخر وقت یکشنبه وارد منطقه می‌شود و تا پایان هفته در استان ماندگار خواهد بود.

وی با بیان اینکه از بعدازظهر دوشنبه ۱۸ آبان، سامانه بارشی از منطقه خارج می‌شود، گفت: پس از خروج این سامانه، شرایط پایدار جوی تا اواخر هفته در آذربایجان‌غربی حاکم خواهد شد.

کریمی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: نقده با دمای ۱۹.۳ درجه بالای صفر گرم‌ترین و ارومیه با ۳ درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر استان گزارش شده‌اند.