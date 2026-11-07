کردپرس
PYD خواستار رفتار مسئولانه احزاب کُردستان عراق با رویکردی میهنی شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۷:۲۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

PYD خواستار رفتار مسئولانه احزاب کُردستان عراق با رویکردی میهنی شد

سرویس سوریه - PYD با اشاره به اختلافات میان احزاب کُرد در کُردستان عراق، بر ضرورت گفت‌وگو، توافق و حفظ وحدت ملی تأکید کرد و خواستار آن شد که احزاب کُرد با احساس مسئولیت تاریخی، میهن‌پرستی و روحیه برادری رفتار کنند.

به گزارش کردپرس، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، به اختلافات و تنش‌های سیاسی میان احزاب کُرد در اقلیم کُردستان عراق واکنش نشان داد و تأکید کرد که اقدامات سیاسی بدون توافق و هماهنگی، در خدمت منافع مردم کُرد نیست.

این حزب با اشاره به حساسیت شرایط سیاسی کنونی اعلام کرد که وضعیت موجود، مسئولیتی تاریخی و مشترک بر دوش دو حزب کُرد قرار داده است تا از دستاوردهای کُردها محافظت کنند.

در این بیانیه آمده است: «در این مقطع حساس تاریخی، وحدت میهنی کُردها و دستیابی به توافق، به ضرورتی تبدیل شده است.»

حزب اتحاد دموکراتیک همچنین هشدار داد که اتخاذ مواضع و انجام اقدامات سیاسی بدون توافق و هماهنگی می‌تواند جایگاه کُردها را در منطقه و عراق تضعیف کند.

PYD در پایان از طرف‌های سیاسی کُرد خواست با رویکردی مبتنی بر میهن‌پرستی و برادری عمل کنند و زمینه را برای گفت‌وگو و دستیابی به توافق فراهم سازند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
بارش برف در ارتفاعات آذربایجان غربی/ ورود توده هوای سرد به استان
خبر قبلی
بارش برف در ارتفاعات آذربایجان غربی/ ورود توده هوای سرد به استان
حمله مسلحانه به یک مقر نیروهای امنیت داخلی در حومه حسکه
خبر بعدی
حمله مسلحانه به یک مقر نیروهای امنیت داخلی در حومه حسکه
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.