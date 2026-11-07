PYD خواستار رفتار مسئولانه احزاب کُردستان عراق با رویکردی میهنی شد

سرویس سوریه - PYD با اشاره به اختلافات میان احزاب کُرد در کُردستان عراق، بر ضرورت گفت‌وگو، توافق و حفظ وحدت ملی تأکید کرد و خواستار آن شد که احزاب کُرد با احساس مسئولیت تاریخی، میهن‌پرستی و روحیه برادری رفتار کنند.

به گزارش کردپرس، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، به اختلافات و تنش‌های سیاسی میان احزاب کُرد در اقلیم کُردستان عراق واکنش نشان داد و تأکید کرد که اقدامات سیاسی بدون توافق و هماهنگی، در خدمت منافع مردم کُرد نیست.

این حزب با اشاره به حساسیت شرایط سیاسی کنونی اعلام کرد که وضعیت موجود، مسئولیتی تاریخی و مشترک بر دوش دو حزب کُرد قرار داده است تا از دستاوردهای کُردها محافظت کنند.

در این بیانیه آمده است: «در این مقطع حساس تاریخی، وحدت میهنی کُردها و دستیابی به توافق، به ضرورتی تبدیل شده است.»

حزب اتحاد دموکراتیک همچنین هشدار داد که اتخاذ مواضع و انجام اقدامات سیاسی بدون توافق و هماهنگی می‌تواند جایگاه کُردها را در منطقه و عراق تضعیف کند.

PYD در پایان از طرف‌های سیاسی کُرد خواست با رویکردی مبتنی بر میهن‌پرستی و برادری عمل کنند و زمینه را برای گفت‌وگو و دستیابی به توافق فراهم سازند.