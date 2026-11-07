کردپرس
حمله مسلحانه به یک مقر نیروهای امنیت داخلی در حومه حسکه
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۷:۳۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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حمله مسلحانه به یک مقر نیروهای امنیت داخلی در حومه حسکه

سرویس سوریه - یک مقر نیروهای امنیت داخلی در شهرک مرغده در حومه جنوبی حسکه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی پس از این حمله آغاز شد.

به گزارش کردپرس، یک مقر نیروهای امنیت داخلی در شهرک مرغده در حومه جنوبی استان حسکه در شمال‌ و شرق سوریه، روز شنبه ۷ نوامبر هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. در پی این حمله، میان مهاجمان و نیروهای امنیتی مستقر در این مقر درگیری مسلحانه رخ داد.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR)، در جریان این حمله و درگیری‌های متعاقب آن، خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.

این نهاد ناظر اعلام کرد که احتمال می‌رود عناصر  داعش در پشت این حمله قرار داشته باشند.

نیروهای امنیت داخلی تاکنون بیانیه‌ای درباره جزئیات این حمله، هویت مهاجمان و چگونگی وقوع درگیری‌ها منتشر نکرده‌اند.

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