استاندار: در وضعیت کمبود گاز، آذربایجان غربی باید مورد توجه قرار گیرد

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان غربی تأکید کرد: ما انتظار داریم که در وضعیت کمبود گاز، آذربایجان غربی مورد لحاظ شرکت گاز و وزارت نفت قرار گیرد و با توجه به سرمای قابل توجه استان نسبت به استان‌های دیگر، افت فشار در شبکه گاز در همه ۳۱ استان پخش شود.

به گزارش کردپرس، جلسه ستاد مدیریت بحران استان با محوریت بررسی وضعیت تأمین و مدیریت مصرف انرژی، امشب به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از معاونین استانداری و مسئولان دستگاه‌های متولی برگزار شد.



استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با اشاره به اهمیت مدیریت تأمین انرژی در سطح استان به‌ویژه در شهرستان پیرانشهر، گفت: باید از هم‌اکنون پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای تأمین انرژی در ماه‌های سرد سال در سراسر استان انجام شود.



رضا رحمانی با تأکید بر اینکه وظیفه مدیریت استان تأمین آسایش مردم بخصوص در حوزه انرژی است و دستگاه‌های متولی برای مدیریت شرایط و اطمینان‌بخشی به مردم اهتمام ویژه داشته باشند، افزود: باید از ظرفیت‌های تفویض شده برای مدیریت و تأمین انرژی استفاده شود و همزمان با حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه، روند سرمایه‌گذاری را تسهیل و تسریع کنیم.

برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت جایگزین واحدهای صنعتی

او با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت جایگزین واحدهای صنعتی و سایر بخش‌های مصرف‌کننده، خاطرنشان کرد: آمادگی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از بروز اختلال در روند تأمین انرژی و خدمات‌رسانی در ماه‌های سرد سال در دستورکار است.





رحمانی اضافه کرد: آذربایجان غربی در حوزه برق یکی از استان‌های دارای تولید بسیار بیشتر نسبت به مصرف است، ولی در تابستان امسال و سال گذشته با هماهنگی شرکت توانیر، خاموشی‌هایی برای استان اعمال شد تا استان‌های جنوبی‌تر در این خصوص مشکلی نداشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی تأکید کرد: ما انتظار داریم که در وضعیت کمبود گاز نیز آذربایجان غربی مورد لحاظ شرکت گاز و وزارت نفت قرار گیرد و با توجه به سرمای قابل توجه استان نسبت به استان‌های دیگر، افت فشار در شبکه گاز در همه ۳۱ استان پخش شود.

تعیین ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته برای بررسی تأمین گاز شهرستان پیرانشهر

او با اشاره به اینکه باید از همه ظرفیت‌های شبکه گاز برای حل مشکل مردم استفاده کرد، ادامه داد: مسئولان حوزه گاز باید پیش از این در خصوص تأمین گاز انتهای خطوط لوله برنامه‌ریزی و خطوط جایگزین لازم را احداث می‌کردند.

رحمانی با تعیین ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته برای بررسی طرح‌های کوتاه‌مدت تأمین گاز شهرستان پیرانشهر اظهار کرد: در این خصوص باید مسئولان شرکت گاز با همه توان با همراهی مشاور وارد شده و به سرعت موضوع تأمین گاز را از مسیرهایی نظیر میرآباد یا خلیفان بررسی کنند.

وی گفت: البته در صورت بروز مشکل، مدیریت تأمین سوخت جایگزین نیز بسیار با اهمیت است و نباید اجازه داد حتی یک لحظه مردم بدون سوخت بمانند.

وی با اشاره به لزوم تأمین نفت مورد نیاز به ویژه در روستاها افزود: تأمین نفت با همراهی دهیاری‌ها و البته نظارت مستقیم شرکت نفت باید لحاظ شده و در صورت کمبود گاز، بلافاصله تأمین نفت در دستور کار قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین ضرورت همراهی مردم همه استان‌های کشور در صرفه‌جویی برای رسیدن گاز به مناطق مختلف استان را خواستار شد و اضافه کرد: رسانه‌ها نیز باید در راستای فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف به سرعت اقدامات لازم را انجام دهند.