کمیسیون سازمان ملل: هزاران کودک متولدشده در سوریه از سال ۲۰۱۱ فاقد هویت و تابعیت رسمی هستند

به گزارش کردپرس، «مونیا عمار» عضو کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل درباره سوریه، در نشستی عالی‌رتبه در ژنو که با همکاری دولت موقت سوریه برگزار شد، نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی محرومیت کودکان متولد دوران جنگ از هویت رسمی هشدار داد و اعلام کرد بسیاری از این کودکان به دلیل کشته‌شدن یا ناپدیدشدن پدرانشان و محدودیت‌های قانونی، امکان دریافت تابعیت سوریه را ندارند.

مونیا عمار در این نشست تأکید کرد کودکانی که در جریان جنگ متولد شده‌اند، هیچ نقشی در انتخاب شرایط زندگی خود نداشته‌اند، اما هزینه پیامدهای جنگ را در زمینه آموزش، بهداشت، تابعیت و کرامت انسانی پرداخت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از پدران این کودکان در جریان جنگ کشته شده یا ناپدید شده‌اند، محرومیت از مدارک رسمی هویتی را یکی از نگران‌کننده‌ترین میراث‌های جنگ سوریه توصیف کرد.

بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در این نشست، از هر ۱۳ نفری که در جریان جنگ سوریه کشته شده‌اند، ۱۲ نفر مرد بوده‌اند؛ مسئله‌ای که موجب افزایش شمار خانواده‌هایی شده است که کودکانشان امکان برخورداری از تابعیت از طریق پدر را از دست داده‌اند.

موانع قانونی و تبعیض جنسیتی

به گفته عمار، بر اساس قانون تابعیت سوریه مصوب سال ۱۹۶۹، در شرایطی که پدر حضور نداشته باشد، کودکان با خلأ قانونی در زمینه اثبات تابعیت مواجه می‌شوند. این قانون انتقال تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه، بسیاری از کودکانی که پدرانشان کشته یا مفقود شده‌اند، از نظر قانونی در وضعیت نامشخص قرار می‌گیرند.

وی این وضعیت را ناشی از تبعیض جنسیتی در قوانین سوریه دانست و تأکید کرد که پیامدهای آن برای دختران و زنان دوچندان است. عمار همچنین این محدودیت‌ها را مغایر با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) عنوان کرد.

عضو کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد کودکان گرفتار این وضعیت در دست نیست، گفت این کمیسیون روایت‌های بسیاری از زنان و مادران بیوه‌ای را شنیده است که فرزندانشان هیچ مدرک رسمی برای اثبات هویت و وجود قانونی خود ندارند.

وی افزود این مادران علاوه بر مواجهه با موانع پیچیده اداری و قانونی، با فشارهای اجتماعی و انگ‌زنی نیز روبه‌رو هستند؛ شرایطی که موجب شده برخی از آنها از پیگیری ثبت قانونی فرزندانشان ناامید شوند.

وزیر سوری: این کودکان از نگاه دولت نامرئی شده‌اند

در همین نشست، هند قبوات، وزیر امور اجتماعی و کار سوریه، نیز با اشاره به محدودیت‌های قوانین تابعیت این کشور گفت بر اساس قوانین قدیمی سوریه، مادران نمی‌توانند تابعیت سوری خود را به فرزندانشان منتقل کنند و به همین دلیل، این کودکان از نگاه دولت به افرادی نامرئی تبدیل شده‌اند.

وی افزود برخی خانواده‌ها برای اینکه بتوانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند یا برای آنها خدمات درمانی دریافت کنند، ناچار شده‌اند کودکان را به نام بستگان مرد خود، از جمله دایی‌هایشان، ثبت کنند.

قبوات تأکید کرد این خانواده‌ها به حمایت نیاز دارند، نه مجازات و خواستار ایجاد سازوکاری قانونی برای اصلاح و تکمیل اسناد هویتی و ثبت رسمی این کودکان شد.

تدوین قانون جدید برای انتقال تابعیت از طریق مادر

وزیر امور اجتماعی و کار سوریه همچنین از تدوین پیش‌نویس قانونی جدید در زمینه تابعیت خبر داد و گفت این طرح در مرحله تصویب قرار دارد و بر اساس شرایطی مشخص، امکان انتقال تابعیت از مادر به فرزند را فراهم می‌کند.

وی هدف از این طرح را جلوگیری از محرومیت کودکان از هویت و تابعیت به دلیل غیبت، مرگ یا خارجی‌بودن پدرانشان عنوان کرد.

قبوات در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به کودکان متولدشده از پدران عضو داعش تأکید کرد این کودکان نیز نباید به دلیل انتخاب‌ها و اقدامات پدرانشان مجازات شوند. وی از کشورهای مرتبط خواست مسئولیت این کودکان را بر عهده بگیرند و برای تعیین وضعیت حقوقی و هویتی آنان اقدام کنند.