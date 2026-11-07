کردپرس
کاروان «هم‌خوان» راهی مناطق دور از کتابخانه آذربایجان غربی می شود
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۵۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کاروان «هم‌خوان» راهی مناطق دور از کتابخانه آذربایجان غربی می شود

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان آذبایجان غربی گفت: همزمان با سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، کاروان «هم‌خوان» کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌ غربی راهی مناطق دور از کتابخانه می‌شود.

به گزارش کردپرس، خدیجه معصومی بیان کرد: همزمان با سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌ غربی با اجرای برنامه‌های ترویجی- فرهنگی کتاب محور در قالب کاروان «هم‌خوان» در  مناطق دور از کتابخانه و کم برخوردار، میزبان عموم مردم می‌شوند.

او افزود: عضویت سراسری، مسابقات فرهنگی، اجرای گروه سرود، اجرای نمایش، توزیع بسته فرهنگی، معرفی کتاب، قصه‌گویی، شعرخوانی و ... از برنامه‌های پیش بینی شده در این کاروان هستند.

معصومی تاکید کرد: هفته کتاب، فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌ها و خدمات کتابخانه‌های عمومی است و این برنامه با گسترش دسترسی به خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای و ایجاد فرصت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌های کتاب‌محور، گامی در راستای توسعه عدالت فرهنگی است.

او در پایان گفت: در این برنامه‌ها که در طول هفته کتاب در سراسر استان اجرا خواهد شد و از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی سیار نیز استفاده می شود/.

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