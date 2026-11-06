سرویس آذربایجان غربی- آموزش و پرورش آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه‌ای درباره آتش‌سوزی در مدرسه روستای نیچلان منطقه صومای برادوست ارومیه اعلام کرد: این حادثه خسارت محدودی به بخش‌هایی از مدرسه وارد کرده و با حضور به‌موقع آتش‌نشانی مهار شده است.

به گزارش کردپرس، در اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی آمده است: در پی انتشار خبری با عنوان «آتش‌سوزی در مدرسه روستای نیچلان منطقه صومای برادوست ارومیه» در کانال‌های خبری، موضوع از طریق رییس آموزش و پرورش منطقه پیگیری شد.

بر اساس اعلام رییس آموزش و پرورش منطقه، مدرسه آسیب‌دیده از نوع مدارس کانکسی بوده و تعدادی از جوانان روستا به دلیل برودت هوا با روشن کردن آتش در کنار مدرسه، موجب گسترش آتش شدند.

در جریان این حادثه، سرویس بهداشتی مدرسه دچار آتش‌سوزی شد و یکی از کلاس‌های درس که مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، به دلیل دود ناشی از آتش‌سوزی با آسیب جزئی در رنگ‌آمیزی مواجه شد.

آموزش و پرورش آذربایجان غربی در اطلاعیه خود با اشاره به مهار آتش با حضور به‌ موقع نیروهای آتش‌نشانی اعلام کرده است: با توجه به تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه، خوشبختانه هیچ‌گونه مشکلی برای دانش‌آموزان ایجاد نشد.

با توجه به تعطیل بودن مدارس در روز پنج‌شنبه خوشبختانه هیچ‌گونه مشکلی برای دانش آموزان رخ نداده، همچنین با پیگیری‌های انجام شده سرویس‌های بهداشتی مدرسه در دست بازسازی است و دانش‌آموزان روز شنبه مورخ ۱۶ آبان ماه سرکلاس درس حاضر خواهند شد.

در اطلاعیه آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنین تاکید شده است که سرویس‌های بهداشتی مدرسه با پیگیری‌های انجام‌شده در حال بازسازی است و دانش‌آموزان روز شنبه ۱۶ آبان در کلاس‌های درس حاضر خواهند شد.