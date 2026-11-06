به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به برنامه‌های مدیریت استان برای توسعه زیرساخت‌ها، افزود: دولت در حوزه‌های راه، برق، گاز و فیبر نوری برای فراهم‌سازی بستر فعالیت‌های اقتصادی ورود کرده و نتایج این اقدامات به‌تدریج نمایان می‌شود.



وی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف در مناطق آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از خط انتقال برق بوکان، پیگیری طرح‌های پایاب سد در میاندوآب و توسعه مجموعه بارگاه شمس در خوی، بخشی از اقدامات در مسیر تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان است.



استاندار آذربایجان‌غربی به جایگاه سلماس در حوزه دام و دامپروری نیز اشاره کرده و افزود: افتتاح کشتارگاه صنعتی آلتین دام با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی، در تأمین غذای سالم، توسعه فرآوری محصولات دامی و جلوگیری از خام‌فروشی نقش مؤثری دارد.



رحمانی همچنین درباره روند بازگشایی مرز کوزه‌رش، اضافه کرد: اقدامات زیرساختی در دو سوی مرز، از جمله در حوزه راه و اینترنت، در حال انجام بوده و توافقات لازم با طرف ترکیه‌ای برای فراهم‌سازی امکانات استقرار کارکنان و مأموران نیز صورت گرفته است.



وی در پایان با تأکید بر فعال‌سازی بخش مسافری و سپس تجاری مرز کوزه‌رش، افزود: تلاش می‌کنیم از ابتدای سال آینده زمینه راه‌اندازی این گذرگاه فراهم شود تا با همکاری ایران و ترکیه، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه تجارت و رونق اقتصادی سلماس، شهرهای پیرامونی و استان‌های همجوار ایجاد شود.





