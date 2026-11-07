به گزارش کردپرس، بهزاد شیرپنجه افزود: با کاهش دما و افزایش ورود آب‌های شیرین به دریاچه ارومیه در فصل زمستان، غلظت نمک دریاچه کاهش می‌یابد و به همین دلیل، پدیده نمک‌گرفتگی پرندگان در این فصل کمتر رخ می‌دهد.

او گفت: این پرندگان که قادر به پرواز نبودند، پس از بهبودی، با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در تالاب گلمرز ارومیه رهاسازی شدند.



رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه همچنین از دغدغه‌مندی و مشارکت شهروندان در زمینه حفاظت از حیات‌وحش پارک ملی دریاچه ارومیه تقدیر کرد و از همه دوستداران محیط زیست و حیات وحش خواست در صورت مشاهده گونه‌های جانوری آسیب‌دیده، موضوع را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان یا شماره سراسری ۱۵۴۰ اطلاع دهند.



شیرپنجه تأکید کرد: همکاری شهروندان و گزارش‌دهی به موقع آن‌ها در موارد مشاهده حیوانات آسیب‌دیده، نقش مهمی در نجات و حفاظت از گونه‌های جانوری دارد.



گفتنی است؛ این برنامه با حضور و همراهی حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و محسن قاصد همیار ویژه محیط زیست در حوزه دریاچه ارومیه برگزار شد.

