کردپرس
٢ نفر از اراذل و اوباش مازندران در ارومیه دستگیر شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۲۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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٢ نفر از اراذل و اوباش مازندران در ارومیه دستگیر شدند

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از درگیری مسلحانه مأموران گمنام پلیس امنیت عمومی با دو نفر از اراذل و اوباش سطح‌ دار استان مازندران در شهر ارومیه خبر داد و گفت: در این عملیات هر دو شرور مجروح و یک قبضه سلاح از آنان کشف شد.

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در جریان اقدامات تخصصی و اطلاعاتی سربازان گمنام پلیس امنیت عمومی استان، دو نفر از اراذل و اوباش سطح یک و دو استان مازندران در شهر ارومیه شناسایی شدند که در ادامه اجرای مأموریت، درگیری مسلحانه میان آنان و  پلیس به وقوع پیوست.

 وی افزود: در این عملیات مقتدرانه، هر دو فرد شرور دستگیر شدند و مأموران موفق به کشف و ضبط یک قبضه سلاح از آنان شدند.

 فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با اراذل و اوباش و مخلان نظم عمومی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با هر فردی که با رفتارهای مجرمانه و اقدامات هنجارشکنانه درصدد ایجاد ناامنی باشد، قاطعانه، هوشمندانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

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