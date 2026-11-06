سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مالیات شرکت‌ها باید در خود استان پرداخت شود و حساب‌های بانکی آنها نیز به استان منتقل شود تا گردش مالی و منافع اقتصادی فعالیت این مجموعه‌ها در راستای عدالت اقتصادی در آذربایجان‌غربی متمرکز شود.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جریان بازدید از شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس، افزود: فاز سوم این مجموعه با محوریت تولید علوفه باید در همین منطقه اجرا شود تا زنجیره تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامپروری تکمیل شود.



او همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی مردم منطقه از منافع اقتصادی این طرح‌ها، خاطرنشان کرد: اشتغال‌زایی، تأمین نیروی انسانی و تدارکات مجموعه باید با اولویت روستاها و شهرهای اطراف انجام شود تا توسعه این واحد تولیدی به رونق اقتصادی منطقه نیز منجر شود.



رحمانی با تأکید بر ضرورت توسعه واحدهای تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در استان، گفت: برای اجرای فازهای توسعه‌ای پگاه سلماس باید برنامه‌ریزی دقیق انجام شود و روند اجرای طرح‌ها و کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید با سرعت بیشتری دنبال شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور درباره تمرکز منابع مالی شرکت‌ها در استان محل فعالیت، افزود: مالیات شرکت‌ها باید در خود استان پرداخت شود و حساب‌های بانکی آنها نیز به استان منتقل شود تا گردش مالی و منافع اقتصادی فعالیت این مجموعه‌ها در راستای عدالت اقتصادی در آذربایجان‌غربی متمرکز شود.





