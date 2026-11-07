فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، از پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزرای خارجه چند کشور منطقه برای سفر به تهران و واشنگتن و بررسی راهکارهای دستیابی به توافق‌های مسالمت‌آمیز، حل اختلافات میان ایران و آمریکا و کاهش تنش‌های منطقه‌ای خبر داد.

به گزارش کردپرس، وزیر خارجه عراق در تماس تلفنی با عراقچی ابتکاری برای تشکیل کمیته‌ای شامل وزرای امور خارجه چند کشور مطرح کرد. وزیر خارجه عراق از ابتکار کشورش برای تشکیل کمیته‌ای از وزیران خارجه منطقه برای حل بحران و تنش خبر داد.

فواد حسین از تماس تلفنی انجام شده میان وی و سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، فواد حسین در این تماس تلفنی در جریان دیدگاه تهران برای ازسرگیری گفتگو قرار گرفت.

وزیر خارجه عراق از همتای ایرانی خود به سبب انجام این تماس و اطلاع رسانی درباره دیدگاه ایران تقدیر و تشکر کرد.

فواد حسین هشدار داد که منطقه در سایه ادامه احتمالات ازسرگیری عملیات نظامی(تجاوزگری نظامی احتمالی آمریکایی صهیونیستی) در مرحله ای از تنش روزافزون به سر می برد.

وزیر خارجه عراق بر اهمیت برداشتن گامها و اتخاذ اقدامات عملی برای مهار تنش و فراهم کردن شرایط لازم برای کاهش تنش تاکید کرد.

بر اساس این گزارش،‌ فواد حسین همچنین ابتکاری برای تشکیل کمیته‌ای شامل وزرای امور خارجه چند کشور منطقه مطرح کرد که به گفته وی، وظیفه سفر به تهران و واشنگتن را به منظور بررسی راهکارهای دستیابی به توافق‌های مسالمت‌آمیز، حل اختلافات موجود و تقویت ثبات منطقه‌ای بر عهده داشته باشد.