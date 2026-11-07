محیط زیست با گزارش زیست محیطی طرح طلای قلقله سقز موافقت نکرد

سرویس کردستان - کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی استان کردستان، گزارش ارزیابی زیست محیطی طرح فرآوری و انباشتگاه باطله معدن طلای قلقله سقز را به دلیل وجود نواقص فنی و کارشناسی تأیید نکرد و اصلاح جامع آن را پیش شرط بررسی مجدد و صدور تأییدیه زیست محیطی اعلام کرد.

به گزارش کرد پرس، در یکصد و شصت وششمین نشست کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی استان، گزارش ارائه شده از سوی مشاور طرح پس از بررسی و تطبیق با شرایط موجود منطقه، ناقص تشخیص داده شد و اعضای کارگروه بر ضرورت بازنگری اساسی در محتوای آن تأکید کردند.

بر اساس مصوبات این نشست، مشاور و مجری طرح موظف شدند گزارش ارزیابی را با اعمال اصلاحات جامع، رفع نواقص پیشین و تلفیق هم زمان ارزیابی اثرات زیست محیطی با برنامه های مدیریت محیط زیستی، مبتنی بر هفت اصل کلیدی ابلاغی، بازنویسی و برای بررسی مجدد ارائه کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان در این نشست با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات و استانداردهای زیست محیطی در اجرای طرح های بزرگ معدنی و صنعتی گفت: بررسی دقیق گزارش های تهیه شده از سوی مشاوران و مجریان و انطباق محتوای آنها با شرایط واقعی منطقه، از پیش شرط های اساسی صدور تأییدیه های زیست محیطی است.

کژال حبیب زاده با اشاره به مسئولیت نظارتی کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی افزود: نظارت کارشناسی و ارزیابی دقیق طرح ها نقش مهمی در شناسایی و کاهش مخاطرات زیست محیطی و پیشگیری از آسیب به اکوسیستم های حساس دارد.

بر این اساس، طرح فرآوری و انباشتگاه باطله معدن طلای قلقله سقز در وضعیت فعلی فاقد تأییدیه زیست محیطی است و بررسی مجدد آن به ارائه گزارش اصلاح شده و رفع ایرادات اعلام شده از سوی کارگروه موکول شده است.

نشست یکصد و شصت وششم کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی کردستان با هدف بررسی وضعیت طرح های معدنی و صنعتی و تعیین الزامات و چارچوب های پایش و مدیریت پیامدهای زیست محیطی برگزار شد.