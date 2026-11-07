تکرار آخر هفته های پر حادثه در آذربایجان غربی/مصدومیت ٢٥ نفر در سوانح جاده ای

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در جمع خبرنگاران افزود: در محور بوکان-مهاباد ۱۰ نفر و در محور سلماس-ارومیه (واژگونی پژو پارس) ۶ نفر مصدوم شدند و ۹ مصدوم دیگر در محورهای جنوبی ثبت شد.

او ادامه داد: خوشبختانه در تصادفات آخر هفته گذشته استان مورد فوتی گزارش نشد اما تعداد سوانح رانندگی در محورهای مختلف قابل توجه بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی بیان کرد: همچنین در محور سلماس – ارومیه یک سانحه رانندگی بر اثر واژگونی پژو پارس ثبت شد که در این حادثه ۶ نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

محبوبی با اشاره به وقوع ٥ تصادف دیگر در محورهای جنوبی استان گفت: در این حوادث نیز مجموعا ۹ نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه سه مورد از سوانح گزارش‌شده ناشی از انحراف و واژگونی خودروها بوده است، اظهار کرد: سرعت بالا از عوامل مهم وقوع این نوع حوادث است که امیدواریم رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه و افزایش صبر و حوصله هنگام رانندگی، از وقوع چنین سوانحی پیشگیری کنند.

وقوع سوانح رانندگی در محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی در روزهای پایانی هفته به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است که موجب مصدومیت شمار قابل توجهی از سرنشینان خودروها می‌شود.