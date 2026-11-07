کردپرس
«خروینک» بازی بومی محلی زاگرس نشینان
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۵۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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«خروینک» بازی بومی محلی زاگرس نشینان

سرویس کرمانشاه _ میثم رجبی پژوهشگر حوزه فرهنگ بومی و فولکلور کُرد در مطلبی به معرفی یک بازی محلی به نام «خروینک» پرداخته است.

خبرگزاری کردپرس _ یکی از بازی‌های بومی مردم زاگرس‌نشین بازی خروینک است.

مردم این دیار با جنگل و درختان بلوط همنشینی دیرینه‌ای دارند و برای سرگرمی بچه‌ها میوه بلوط را با شیءای برش میزنند و تکه‌ای چوب را می‌ترشند و داخل مغز آن فرو می‌کنند و با این دو مرحله ساده خروینک را درست می‌کنند.

 
بچه‌ها از بزرگترها روش ساخت آن را یاد می‌گیرند و روی سنگ صاف یا هر سطح صاف دیگر همزمان خروینک‌های خود می‌تابانند. در این بازی هر خروینک که بیشتر بچرخد برنده است.

این بازی، سرگرمی خوبی برای بچه‌ها است مخصوصا زمانی که به دامن طبیعت می‌روند و بلوط و چوب بعنوان ابزار ساخت آن فراهم است.

یادگیری چنین بازی‌هایی مهارت‌های فردی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و باعث تعامل و گفتگو بچه‌ها در حین بازی می‌شود و قدرت و تمرکز ذهنی و جسمی آنها را بالا می‌برد.

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