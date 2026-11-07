۶ تیم کردستانی در لیگ بسکتبال نوجوانان کشور به میدان می روند

سرویس کردستان - ۶ تیم دختران و پسران استان کردستان در فصل ۱۴۰۵ رقابت های لیگ نوجوانان بسکتبال قهرمانی کشور حضور دارند و از ۱۳ آبان در گروه های مختلف این مسابقات به مصاف حریفان خود رفته اند.

مسابقات لیگ نوجوانان بسکتبال قهرمانی کشور در ۲ بخش دختران و پسران و با حضور نمایندگان استان های مختلف آغاز شده است که کردستان در این دوره با ۲ تیم پسران و سه تیم دختران در لیگ دسته یک و سایر رقابت های اعلام شده حضور دارد.

در بخش پسران لیگ دسته یک نوجوانان، ۲۴ تیم در قالب هشت گروه سه تیمی با یکدیگر رقابت می کنند. در گروه دوم این مسابقات، تیم های ساینا کردستان و آینده سازان کردستان در کنار پارسیان گرگان قرار گرفته اند و به صورت دوره ای با یکدیگر مسابقه می دهند.

همچنین تیم پویش پسران کردستان در رقابت هایی که به میزبانی ایلام برگزار می شود، برابر حریفان خود به میدان رفته است.

در بخش دختران نیز ۲۰ تیم در قالب پنج گروه چهار تیمی رقابت می کنند که نمایندگان کردستان در سه گروه مختلف حضور دارند.

در گروه نخست که به میزبانی همدان برگزار می شود، تیم امین پور سقز با آکادمی ایزی، خانه بسکتبال همدان و شهرداری خمینی شهر رقابت می کند.

در گروه دوم و به میزبانی سنندج، آکادمی بسکتبال ضرغامیان نماینده کردستان است که باید برابر تیم های آکادمی بسکتبال آزاده، گروه بهمن و آیسان زنجان به میدان برود.

همچنین در گروه سوم که به میزبانی شهرستان رفسنجان در استان کرمان برگزار می شود، تیم خانه بسکتبال دیواندره با آکادمی حیدرزاده، ایرانا فسا و خانه بسکتبال رفسنجان رقابت خواهد کرد.

این مسابقات با هدف تعیین تیم های برتر رده نوجوانان کشور و در قالب مرحله گروهی در شهرهای مختلف برگزار می شود.