استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های نوین آبیاری در توسعه پایدار کشاورزی گفت: پروژه‌های آبیاری بادین‌آباد پیرانشهر با صرفه‌جویی سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب، زمینه افزایش بهره‌وری، توسعه تولید محصولات کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان را فراهم می‌کند.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در این باره اظهار کرد: اجرای طرح‌های نوین آبیاری علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب، زمینه استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را فراهم می‌سازد.

او با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه کشاورزی پیرانشهر افزود: مدیریت منابع آب و حرکت به سمت روش‌های نوین آبیاری از ضرورت‌های توسعه پایدار کشاورزی است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان را فراهم کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تصریح کرد: در کنار اجرای پروژه‌های آبیاری و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، باید موضوع فرآوری محصولات و ایجاد صنایع تبدیلی نیز به‌طور جدی دنبال شود.

رحمانی ادامه داد: تولید محصولات کشاورزی به‌تنهایی برای ایجاد ارزش اقتصادی کافی نیست و باید با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، امکان فرآوری، بسته‌بندی و عرضه مناسب محصولات در داخل منطقه فراهم شود.

او با بیان اینکه ایجاد شهرک‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای منطقه قرار گیرد، گفت: مسئولان باید با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، زمینه استقرار صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی را فراهم کنند تا ارزش افزوده تولیدات در خود منطقه ایجاد شود.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین اصلاح الگوی کشت و استفاده از گونه‌های مناسب و روش‌های نوین تولید را از دیگر الزامات توسعه کشاورزی دانست و بیان کرد: با انتخاب محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی منطقه و به‌کارگیری فناوری‌های جدید، می‌توان ضمن کاهش مصرف آب، میزان تولید و درآمد کشاورزان را افزایش داد.

رحمانی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مرز تمرچین اظهار کرد: این مرز به دلیل موقعیت راهبردی و امکان توسعه مبادلات تجاری، فرصت ارزشمندی برای رونق اقتصادی منطقه به شمار می‌رود که باید در کنار توانمندی‌های بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

او تأکید کرد: پیوند دادن ظرفیت‌های کشاورزی با امکانات تجاری مرز تمرچین و توسعه صنایع فرآوری می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد تولیدکنندگان و بهبود معیشت مردم منطقه را فراهم کند.