افزایش ۵۰ درصدی سود داناگاز در اقلیم کردستان

سرویس جهان- شرکت داناگاز امارات اعلام کرد سود خالص این شرکت در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است. افزایش تولید میدان گازی خورمور در اقلیم کردستان و بهبود قیمت جهانی هیدروکربن‌ها از عوامل اصلی آن عنوان شده است.

به گزارش کردپرس، داناگاز در بیانیه‌ای که روز جمعه ۱۵ آبان منتشر کرد، از افزایش ۴۸ درصدی سود خالص خود در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ خبر داد. بر اساس این گزارش، سود خالص شرکت در این دوره به ۵۵۸ میلیون درهم امارات، معادل ۱۵۲ میلیون دلار، رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۷۹ میلیون درهم بود.

درآمد داناگاز نیز در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش ۴۸ درصدی به یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون درهم، معادل ۳۷۷ میلیون دلار، رسید. همچنین تولید این شرکت در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافت.

ریچارد هال، مدیرعامل داناگاز، افزایش تولید در میدان خورمور و بهبود قیمت فروش هیدروکربن‌ها را از عوامل اصلی رشد درآمد و سودآوری شرکت دانست و اعلام کرد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این میدان، با افزایش بهره‌برداری از تأسیسات توسعه‌یافته، ظرفیت بیشتری برای افزایش تولید و درآمد ایجاد می‌کند.

مدیرعامل داناگاز همچنین گفت این شرکت در حال رایزنی با اقلیم کردستان برای بهبود روند دریافت مطالبات و کاهش بدهی‌های معوق است. به گفته ریچارد هال، تقویت وضعیت مالی شرکت و افزایش جریان نقدی، زمینه تداوم پرداخت سود سهام و ایجاد ارزش بلندمدت برای سهام‌داران را فراهم می‌کند.

میدان گازی خورمور در استان سلیمانیه اقلیم کردستان قرار دارد و یکی از منابع اصلی تأمین گاز برای تولید برق در این منطقه به شمار می‌رود. داناگاز به همراه شرکت کرسنت پترولیوم در توسعه و بهره‌برداری از این میدان مشارکت دارد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، رشد ۵۰ درصدی سود داناگاز در سه‌ماهه سوم و افزایش ۴۸ درصدی سود این شرکت در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، در شرایطی ثبت شده است که افزایش تولید خورمور و بهبود قیمت‌های فروش، نقش مهمی در عملکرد مالی این شرکت داشته‌اند.