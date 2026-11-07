هدررفت ۳۱ درصدی آب در کردستان/۲۰ درصد شبکه آبرسانی فرسوده است
به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: سال گذشته ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب در استان تولید شد که ۵۳ درصد آن از منابع آب سطحی و مابقی از منابع زیرزمینی تأمین شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری و ۸۴.۱۲ درصد جمعیت روستایی استان از آب شرب بهداشتی و سالم به صورت پایدار بهره مند هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اشاره به زیرساخت های آبرسانی استان بیان کرد: تعداد انشعابات آب حدود ۶۰۰ هزار فقره، طول شبکه توزیع پنج هزار و ۹۲۹ کیلومتر و طول خطوط انتقال چهار هزار و ۶۳ کیلومتر است. همچنین یک هزار و ۲۷۲ مخزن و ۱۵ تصفیه خانه آب در استان فعالیت دارند.
فرهاد درباره وضعیت هدررفت آب در کردستان نیز گفت: میزان هدررفت آب در استان ۳۱.۳۶ درصد است و بر اساس دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت های آبفا موظف شده اند تا پایان برنامه هفتم توسعه، این میزان را سالانه ۱.۵ درصد کاهش دهند.
وی با تأکید بر ضرورت نوسازی زیرساخت ها افزود: حدود ۲۰ درصد شبکه آب و فاضلاب استان، به ویژه در روستاها و نواحی منفصل شهری، فرسوده و نیازمند اصلاح است و اجرای برنامه های کاهش هدررفت آب، مستلزم اختصاص اعتبارات کافی برای بازسازی و نوسازی این شبکه هاست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با تشریح اقدامات این شرکت برای مدیریت منابع آب اظهار کرد: مدیریت فشار شبکه و زون بندی، پایش لحظه ای مخازن، هوشمندسازی شبکه، بازچرخانی آب و استفاده از آب بازیافتی در بخش صنعت از جمله برنامه های در دست اجرا برای کاهش هدررفت و مدیریت مصرف آب است.
وی درباره میزان مصرف مشترکان نیز گفت: تعرفه آب بها بر اساس مصوبات شورای اقتصاد تعیین و از سوی وزارت نیرو ابلاغ می شود و شرکت های استانی در این زمینه نقش اجرایی دارند.
فرهاد بیان کرد: حدود ۷۰ درصد مشترکان آب استان، مصرفی نزدیک به الگوی تعیین شده دارند و حدود ۳۰ درصد نیز بالاتر از این الگو مصرف می کنند.
وی با اشاره به وضعیت انشعابات غیرمجاز در کردستان اظهار کرد: حدود ۲۵ هزار رشته انشعاب غیرمجاز در نواحی منفصل شهری استان وجود دارد که طی ۲ سال گذشته پنج هزار رشته از آنها شناسایی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان افزود: از مجموع انشعابات شناسایی شده، چهار هزار و ۱۷۲ فقره به انشعاب مجاز تبدیل و سایر موارد نیز قطع شده اند.
فرهاد در ادامه به وضعیت پوشش شبکه فاضلاب استان اشاره کرد و گفت: ۹۷ درصد جمعیت شهری و ۳.۳۶ درصد جمعیت روستایی کردستان زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.
وی با بیان اینکه میانگین کشوری پوشش شبکه فاضلاب در شهرها ۵۰ درصد و در روستاها نیم درصد است، یادآور شد: بر اساس شاخص های اعلام شده، شرکت آب و فاضلاب کردستان رتبه نخست کشور را در پوشش شبکه فاضلاب به خود اختصاص داده است.
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