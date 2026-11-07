هدررفت ۳۱ درصدی آب در کردستان/۲۰ درصد شبکه آبرسانی فرسوده است

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اعلام اینکه ۳۱.۳۶ درصد آب تولیدی استان هدر می رود، گفت: بر اساس تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، میزان هدررفت آب باید سالانه ۱.۵ درصد کاهش یابد؛ هدفی که تحقق آن به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی شبکه های فرسوده وابسته است.

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: سال گذشته ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب در استان تولید شد که ۵۳ درصد آن از منابع آب سطحی و مابقی از منابع زیرزمینی تأمین شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری و ۸۴.۱۲ درصد جمعیت روستایی استان از آب شرب بهداشتی و سالم به صورت پایدار بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اشاره به زیرساخت های آبرسانی استان بیان کرد: تعداد انشعابات آب حدود ۶۰۰ هزار فقره، طول شبکه توزیع پنج هزار و ۹۲۹ کیلومتر و طول خطوط انتقال چهار هزار و ۶۳ کیلومتر است. همچنین یک هزار و ۲۷۲ مخزن و ۱۵ تصفیه خانه آب در استان فعالیت دارند.

فرهاد درباره وضعیت هدررفت آب در کردستان نیز گفت: میزان هدررفت آب در استان ۳۱.۳۶ درصد است و بر اساس دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت های آبفا موظف شده اند تا پایان برنامه هفتم توسعه، این میزان را سالانه ۱.۵ درصد کاهش دهند.

وی با تأکید بر ضرورت نوسازی زیرساخت ها افزود: حدود ۲۰ درصد شبکه آب و فاضلاب استان، به ویژه در روستاها و نواحی منفصل شهری، فرسوده و نیازمند اصلاح است و اجرای برنامه های کاهش هدررفت آب، مستلزم اختصاص اعتبارات کافی برای بازسازی و نوسازی این شبکه هاست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با تشریح اقدامات این شرکت برای مدیریت منابع آب اظهار کرد: مدیریت فشار شبکه و زون بندی، پایش لحظه ای مخازن، هوشمندسازی شبکه، بازچرخانی آب و استفاده از آب بازیافتی در بخش صنعت از جمله برنامه های در دست اجرا برای کاهش هدررفت و مدیریت مصرف آب است.

وی درباره میزان مصرف مشترکان نیز گفت: تعرفه آب بها بر اساس مصوبات شورای اقتصاد تعیین و از سوی وزارت نیرو ابلاغ می شود و شرکت های استانی در این زمینه نقش اجرایی دارند.

فرهاد بیان کرد: حدود ۷۰ درصد مشترکان آب استان، مصرفی نزدیک به الگوی تعیین شده دارند و حدود ۳۰ درصد نیز بالاتر از این الگو مصرف می کنند.

وی با اشاره به وضعیت انشعابات غیرمجاز در کردستان اظهار کرد: حدود ۲۵ هزار رشته انشعاب غیرمجاز در نواحی منفصل شهری استان وجود دارد که طی ۲ سال گذشته پنج هزار رشته از آنها شناسایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان افزود: از مجموع انشعابات شناسایی شده، چهار هزار و ۱۷۲ فقره به انشعاب مجاز تبدیل و سایر موارد نیز قطع شده اند.

فرهاد در ادامه به وضعیت پوشش شبکه فاضلاب استان اشاره کرد و گفت: ۹۷ درصد جمعیت شهری و ۳.۳۶ درصد جمعیت روستایی کردستان زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.

وی با بیان اینکه میانگین کشوری پوشش شبکه فاضلاب در شهرها ۵۰ درصد و در روستاها نیم درصد است، یادآور شد: بر اساس شاخص های اعلام شده، شرکت آب و فاضلاب کردستان رتبه نخست کشور را در پوشش شبکه فاضلاب به خود اختصاص داده است.