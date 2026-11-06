کردپرس
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی: صدور ۱۷۵ فقره شناسه یکتا در شهرستان ارومیه
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۸:۵۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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رییس کل دادگستری آذربایجان غربی: صدور ۱۷۵ فقره شناسه یکتا در شهرستان ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور ۱۷۵ فقره شناسه یکتا در شهرستان ارومیه خبر داد و گفت: این اقدام ارزشمند دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک در پیشگیری از بسیاری جرایم در حوزه نقل و انتقال آپارتمان موثر خواهد بود.

به گزارش کردپرس، محمد علی نژاد گفت: در راستای عمل به منویات رئیس قوه قضاییه و تاکیدات و پیگیری‌های معاون اول دستگاه قضا مبنی بر اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و علیرغم اینکه آذربایجان غربی جزو استان‌های پایلوت نبود و حتی آموزش‌های لازم را هم ندیده بود، صدور شناسه یکتا برای معاملات پیش فروش آپارتمان در مرکز استان در دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

وی افزود: با همکاری مجدانه دادگستری و ثبت اسناد املاک و همراهی شهرداری و نظام مهندسی توفیقات بسیار ارزشمندی بدست آمد و استان موفق شد تعداد ۱۷۵ فقره شناسه یکتا را به ثبت برساند. 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: با این رویکرد که در مرکز استان حاصل شد تلاش جدی و مستمر بر این است که ابتدا در شهر‌های بزرگ استان که آپارتمان سازی رونق دارد و سپس در تمامی سطح استان ثبت و صدور شناسه یکتا به جریان بیفتد.

علی نژاد افزود: این اقدام ارزشمند دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک در پیشگیری از بسیاری جرایم در حوزه نقل و انتقال آپارتمان موثر خواهد بود و امید است این روند با سرعت در کلیه استان عملیاتی و اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در پایان خطاب به شهروندان و کسانی که قصد خرید و فروش، خصوصاً پیش فروش آپارتمان دارند حتماً در انجام معامله با اخذ شناسه یکتا عمل کنند تا اموالشان از تعرض مجرمین و کلاهبرداران مصون بماند.

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