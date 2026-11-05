رگبار باران و رعد و برق/دمای آذربایجان غربی تا ١٢ درجه سانتی گراد کاهش می یابد

به گزارش کردپرس، یاسر اشتاد با اشاره به صورت هشدار سطح زرد هواشناسی در این باره بیان کرد: فعالیت سامانه بارشی از امروز پنجشنبه آغاز شده و تا چهار روز آینده ادامه خواهد داشت.

او افزود: بارندگی‌ها از امروز تا روز یکشنبه هفته آینده در تمامی مناطق استان به صورت رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد گاهی شدید و کاهش محسوس دما اپیش بینی می شود.

اشتاد با اشاره به مخاطرات احتمالی این شرایط جوی بیان کرد: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید، لغزندگی محورهای مواصلاتی، آسیب به سازه‌های سبک و یخ‌زدگی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای استان است.

اشتاد از مردم خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی و سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در ترددهای شهری و جاده‌ای احتیاط بیشتری داشته باشند.

او همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای مقابله با پیامدهای بارندگی‌ها تاکید کرد و گفت: بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی با توجه به افت دما ضروری است.