کردپرس
رگبار باران و رعد و برق/دمای آذربایجان غربی تا ١٢ درجه سانتی گراد کاهش می یابد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۵:۲۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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رگبار باران و رعد و برق/دمای آذربایجان غربی تا ١٢ درجه سانتی گراد کاهش می یابد

سرویس آذربایجان غربی - کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: هوای استان از امروز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده به صورت تدریجی ٨ تا ۱۲ درجه سانتی گراد کاهش می یابد.

به گزارش کردپرس، یاسر اشتاد با اشاره به صورت هشدار سطح زرد هواشناسی در این باره بیان کرد: فعالیت سامانه بارشی از امروز پنجشنبه آغاز شده و تا چهار روز آینده ادامه خواهد داشت.

او افزود:  بارندگی‌ها از امروز تا روز یکشنبه هفته آینده در تمامی مناطق استان به صورت رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد گاهی شدید و کاهش محسوس دما اپیش بینی می شود.

اشتاد با اشاره به مخاطرات احتمالی این شرایط جوی بیان کرد: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید، لغزندگی محورهای مواصلاتی، آسیب به سازه‌های سبک و یخ‌زدگی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای استان است.

اشتاد از مردم خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی و سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در ترددهای شهری و جاده‌ای احتیاط بیشتری داشته باشند.

او همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای مقابله با پیامدهای بارندگی‌ها تاکید کرد و گفت: بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی با توجه به افت دما ضروری است.

 

 

 

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