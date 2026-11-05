مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، در پی فعال‌سازی مجدد پارلمان اقلیم کردستان، ضمن تبریک این رویداد به مردم و جریان‌های سیاسی اقلیم، از احزابی که در روند فعال‌سازی پارلمان مشارکت نداشتند خواست به این روند بپیوندند و در ادامه فعالیت‌های سیاسی و خدمت به مردم اقلیم همکاری کنند.

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، روز چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۶، به مناسبت فعال‌سازی مجدد پارلمان اقلیم کردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

بارزانی در این بیانیه، فعال‌سازی مجدد پارلمان را به مردم کردستان، هیئت‌رئیسه پارلمان و تمامی جریان‌های سیاسی تبریک گفت و با اشاره به گذشت دو سال از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم، از بازگشت این نهاد قانون‌گذاری به فعالیت ابراز خرسندی کرد.

وی همچنین از نمایندگانی که با پایبندی به مسئولیت قانونی و ملی خود در فعال‌سازی مجدد این نهاد قانون اساسی مشارکت کردند، قدردانی کرد. رئیس حزب دموکرات کردستان تأکید کرد که فعال‌سازی پارلمان گامی در راستای حفظ و تقویت اقلیم کردستان است و علیه هیچ شخص یا جریان سیاسی صورت نگرفته، بلکه در خدمت منافع عالی مردم کردستان و روند سیاسی خواهد بود.

بارزانی در ادامه از تمامی جریان‌هایی که در روند فعال‌سازی پارلمان مشارکت نداشتند، خواست به این روند بپیوندند و برای خدمت به مردم کردستان و برداشتن گام‌های بعدی، در کنار یکدیگر از روند سیاسی حمایت و با آن همکاری کنند.