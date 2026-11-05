کردپرس
بارزانی از جریان‌های غایب در نشست پارلمان خواست به روند سیاسی بازگردند
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۰۰:۱۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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بارزانی از جریان‌های غایب در نشست پارلمان خواست به روند سیاسی بازگردند

مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، در پی فعال‌سازی مجدد پارلمان اقلیم کردستان، ضمن تبریک این رویداد به مردم و جریان‌های سیاسی اقلیم، از احزابی که در روند فعال‌سازی پارلمان مشارکت نداشتند خواست به این روند بپیوندند و در ادامه فعالیت‌های سیاسی و خدمت به مردم اقلیم همکاری کنند.

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، روز چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۶، به مناسبت فعال‌سازی مجدد پارلمان اقلیم کردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

بارزانی در این بیانیه، فعال‌سازی مجدد پارلمان را به مردم کردستان، هیئت‌رئیسه پارلمان و تمامی جریان‌های سیاسی تبریک گفت و با اشاره به گذشت دو سال از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم، از بازگشت این نهاد قانون‌گذاری به فعالیت ابراز خرسندی کرد.

 وی همچنین از نمایندگانی که با پایبندی به مسئولیت قانونی و ملی خود در فعال‌سازی مجدد این نهاد قانون اساسی مشارکت کردند، قدردانی کرد. رئیس حزب دموکرات کردستان تأکید کرد که فعال‌سازی پارلمان گامی در راستای حفظ و تقویت اقلیم کردستان است و علیه هیچ شخص یا جریان سیاسی صورت نگرفته، بلکه در خدمت منافع عالی مردم کردستان و روند سیاسی خواهد بود.

بارزانی در ادامه از تمامی جریان‌هایی که در روند فعال‌سازی پارلمان مشارکت نداشتند، خواست به این روند بپیوندند و برای خدمت به مردم کردستان و برداشتن گام‌های بعدی، در کنار یکدیگر از روند سیاسی حمایت و با آن همکاری کنند.

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