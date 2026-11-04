تذکر رسمی نماینده ارومیه به وزیر بهداشت؛ با پزشکان دریافت کننده زیرمیزی برخورد کنید

سرویس آذربایجان غربی- نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در تذکری کتبی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواستار برخورد جدی با پزشکان متخلف و دریافت‌کنندگان مبالغ غیرقانونی تحت عنوان «زیرمیزی» در مراکز درمانی کشور شد.

به گزارش کردپرس، شهین جهانگیری، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در تذکری کتبی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواستار برخورد جدی با پزشکان متخلف و دریافت‌کنندگان مبالغ غیرقانونی تحت عنوان «زیرمیزی» در مراکز درمانی کشور شد.

در این تذکر که از سوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت ابلاغ شده، بر ضرورت رسیدگی به تخلفات برخی پزشکان و مقابله با دریافت وجوه خارج از تعرفه‌های قانونی تأکید شده است.

بر اساس متن نامه ابلاغی، وزارت بهداشت موظف شده است ضمن بررسی موضوع و اتخاذ تدابیر لازم، نتیجه اقدامات و رسیدگی‌های انجام‌شده را در مهلت قانونی حداکثر ۱۰ روزه به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

دریافت زیرمیزی از بیماران، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین و خارج از ضوابط به خانواده‌ها، اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ موضوعی که ضرورت نظارت مؤثر و برخورد قانونی با متخلفان را دوچندان می‌کند.





