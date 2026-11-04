کردپرس
حجم آب دریاچه ارومیه به ۲.۵۵ میلیارد مترمکعب افزایش یافت
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۹:۰۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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حجم آب دریاچه ارومیه به ۲.۵۵ میلیارد مترمکعب افزایش یافت

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، از بهبود برخی شاخص‌های زیست‌محیطی دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: افزایش حجم آب دریاچه به ۲.۵۵ میلیارد مترمکعب و بهبود شرایط کیفی آب، زمینه را برای مشاهده مجدد آرتمیا در پهنه دریاچه فراهم کرده است.

به گزارش کردپرس، حجت جباری با اشاره به بهبود وضعیت آبی دریاچه اظهار کرد: افزایش وسعت پهنه آبی، بهبود شرایط شوری و مساعدتر شدن وضعیت زیستی دریاچه از جمله نشانه‌های مثبت شرایط کنونی است.

او ادامه داد: مشاهده مجدد آرتمیا در بخش‌هایی از دریاچه نیز بیانگر فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای ادامه حیات این جاندار ارزشمند است.

جباری با اشاره به نقش بارش‌های سال آبی گذشته و تاکید استاندار استان و دبیر کارگروه ملی بر تامین حق آبه در کنار اقدامات اجرایی در بهبود وضعیت تالاب‌های حاشیه دریاچه افزود: لایروبی رودخانه‌های منتهی به تالاب‌ها و تسهیل ورود آب به این مناطق، در بهبود روند آبگیری و تأمین حق‌آبه زیستگاه‌های تالابی مؤثر بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین از انجام عملیات لایروبی در بخشی از رودخانه‌های منتهی به تالاب‌ها خبر داد و گفت: ادامه این اقدامات در سال آبی جاری، نیازمند تأمین و تخصیص اعتبارات جدید است.

جباری تأکید کرد: بهبود شرایط دریاچه ارومیه نیازمند تداوم تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی، مدیریت منابع آب و استمرار اقدامات حفاظتی است و اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی، پایش مستمر وضعیت کمی و کیفی آب و شرایط زیستی دریاچه را با جدیت دنبال می کند.

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