عضو پارلمان کردستان از فراکسیون موضع، از اعمال فشار و تهدید علیه خود در آستانه نشست پارلمان خبر داد

سارا محسن، عضو پارلمان کردستان از فراکسیون موضع، با ادعای اینکه گروهی از نیروهای نقاب‌دار نیمه‌شب به خانه برادرش در سلیمانیه یورش برده‌اند، اعلام کرد برادرش پس از تماس تلفنی با وی، درباره تهدید جانی خود هشدار داده و از او خواسته است در نشست پارلمان کردستان شرکت نکند.

به گزارش کرد پرس، سارا محسن، عضو پارلمان کردستان از فراکسیون موضع میهنی در پیامی در صفحه شخصی خود، ضمن اشاره به فشارهای صورت‌گرفته علیه خود در آستانه نشست پارلمان کردستان، تأکید کرد که حتی در صورت حضور در نشست پارلمان نیز این اقدام به معنای تسلیم شدن در برابر هیچ جریان سیاسی نخواهد بود و افزود که به ابزار دست هیچ حزب یا پروژه سیاسی تبدیل نمی‌شود.

این نماینده پارلمان کردستان با تأکید بر اینکه موضع خود را بر دفاع از منافع عمومی و حقوق شهروندان استوار کرده است، گفت: هم‌پیمانی من با حقوق مردم است، نه احزاب و صاحبان قدرت و در برابر هیچ حزب و جریان سیاسی احساس تعهد نمی‌کنم.

محسن در ادامه مدعی شد که گروهی از نیروهای نقاب‌دار در ساعات پایانی شب به خانه برادرش در شهر سلیمانیه مراجعه کرده‌اند و برادرش پس از تماس با وی هشدار داده است که در نشست پارلمان شرکت نکند، زیرا جانش در معرض خطر قرار دارد. به گفته وی، پس از این تماس، تلفن همراه برادرش نیز از او گرفته شده است.

وی این اقدام را مغایر با اصول دموکراسی و آزادی بیان دانست و با هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی هرگونه آسیب به برادرش، اعلام کرد که موضوع را از طریق مراجع قضایی عراق و مجامع بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.

عضو پارلمان کردستان همچنین از نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و کنسولگری‌ها خواست به این موضوع ورود کنند و نسبت به آنچه تهدید و ارعاب در سلیمانیه خواند، واکنش نشان دهند.