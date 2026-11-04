خبر نویسنده: گروه اقلیم کردستان کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۲:۲۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — ( ۰ )

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هشدار اتحادیه میهنی درباره نشست پارلمان اقلیم؛ دولت برآمده از این جلسه را نمی‌پذیریم

اتحادیه میهنی کردستان با غیرقانونی خواندن نشست پارلمان کردستان، از تحریم این جلسه خبر داد و هشدار داد هیچ پارلمان یا دولتی را که نتیجه این نشست باشد، به رسمیت نخواهد شناخت.

به گزارش کردپرس، اتحادیه میهنی کردستان در بیانیه‌ای رسمی، مخالفت خود را با برگزاری نشست چهارشنبه ٤ نوامبر ۲۰۲٦ پارلمان کردستان اعلام کرد و این اقدام را تلاشی برای تحمیل اراده یک جریان سیاسی و دور زدن اصول مشارکت واقعی توصیف کرد. دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در این بیانیه تأکید کرده است که نشست امروز پارلمان از مبانی مشارکت واقعی فاصله دارد و با هدف تحمیل اراده یک طرف برگزار می‌شود؛ ازاین‌رو، فراکسیون این حزب در پارلمان در جلسه مذکور شرکت نخواهد کرد. اتحادیه میهنی همچنین از تمامی نیروهای سیاسی و افرادی که دغدغه حفظ موجودیت اقلیم کردستان را دارند، خواسته است در این نشست شرکت نکنند. این حزب با تأکید بر اینکه نشست پارلمان زمانی اعتبار دارد که بر پایه توافق ملی و با مشارکت آزادانه و دموکراتیک همه طرف‌ها برگزار شود، نسبت به استفاده از فشار برای جلب مشارکت نمایندگان انتقاد کرده است.