ابهام در تشکیل جلسه پارلمان کردستان؛ غیبت چند فراکسیون، حد نصاب را با چالش مواجه کرده است

اختلاف مواضع فراکسیون‌های پارلمان کردستان درباره حضور در نشست فردا؛

در آستانه برگزاری نشست فردای پارلمان کردستان، اختلاف مواضع فراکسیون‌های سیاسی درباره مشارکت در جلسه، ابهاماتی را درباره تشکیل و رسمیت یافتن آن ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که چند فراکسیون مهم از تحریم نشست خبر داده‌اند و برخی دیگر نیز هنوز موضع نهایی خود را اعلام نکرده‌اند.

کردپرس

بر اساس آخرین مواضع اعلام‌شده از سوی فراکسیون‌های پارلمان کردستان، حزب دموکرات کردستان با ۳۹ کرسی در نشست فردا شرکت خواهد کرد، درحالی‌که اتحادیه میهنی کردستان با ۲۳ کرسی و فراکسیون نسل نو با ۱۵ کرسی تصمیم به عدم مشارکت گرفته‌اند.

فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان با ۷ کرسی در حالی که هنوز تصمیم نهایی خود را درباره حضور در نشست اعلام نکرده بود، با اندکی تاخیر اعلام کرد که در این نشست مشارکت نخواهد کرد.

از مجموع ۵ کرسی متعلق به نمایندگان اقلیت‌ها نیز سه عضو در جلسه شرکت خواهند کرد و دو عضو غایب خواهند بود.

فراکسیون موضع میهنی با چهار کرسی نیز تصمیم به عدم مشارکت گرفته است؛ هرچند وضعیت حضور برخی نمایندگان وابسته به این فراکسیون با تصمیم جمعی آن متفاوت گزارش شده است.

فراکسیون جماعت عدالت با سه کرسی نیز نشست را تحریم کرده و فراکسیون تغییر (گوران) با یک کرسی در جلسه حضور نخواهد یافت.

در مقابل، جبهه خلق با دو کرسی تصمیم به مشارکت گرفته است، اما از میان دو عضو آن، یک نماینده در نشست حاضر خواهد شد و عضو دیگر هنوز سوگند نمایندگی یاد نکرده است. فراکسیون سوسیالیست نیز با یک کرسی از حضور در نشست خبر داده است.

با توجه به این آرایش سیاسی و مواضع متفاوت فراکسیون‌ها، تشکیل جلسه فردای پارلمان کردستان با ابهاماتی روبه‌رو است. هرچند حزب دموکرات کردستان به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان بر حضور خود تأکید دارد، عدم مشارکت اتحادیه میهنی و نسل نو و تحریم چند فراکسیون دیگر، موضوع تأمین حد نصاب قانونی برای رسمیت یافتن جلسه را به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش‌روی پارلمان تبدیل کرده است.

بر این اساس، سرنوشت نشست فردا به میزان مشارکت واقعی نمایندگان و تحقق حد نصاب قانونی برای آغاز رسمی جلسه بستگی خواهد داشت.