تشکیل نخستین جلسه پارلمان کردستان با 53 نمایندە

به گزارش کردپرس روز چهارشنبه 4/11/2026 نخستین جلسه پارلمان کردستان دو سال پس از برگزاری انتخابات پارلمانی با مشارکت 53 نماینده از مجموع 100 نماینده تشکیل شد.

در این نشست والا فرید از فراکسیون حزب دمکرات کردستان به عنوان رئیس پارلمان و رامی نوری از حزب دمکرات کردستان نیز به عنوان معاون رئیس پارلمان و مونا قهوەچی به عنوان دبیر پارلمان انتخاب شدند.