سرویس سوریه - انفجار یک مین زمینی در مدرسه‌ای در شهرک زَرگان در حومه شمالی حسکه سوریه، به کشته‌شدن یک کودک و زخمی‌شدن دست‌کم ۹ نفر دیگر، از جمله دانش‌آموزان و یک معلم، منجر شد.

به گزارش کردپرس، انفجار یک مین زمینی در داخل مدرسه «المحدثة» در شهرک زَرگان (ابوراسین)، در حومه شمالی استان حسکه سوریه، به کشته‌شدن یک کودک و زخمی‌شدن ۹ نفر دیگر، از جمله چند دانش‌آموز و یک معلم، منجر شد.

به نوشته آژانس خبری نورث‌پرس، این انفجار روز چهارشنبه، ۴ نوامبر، در محوطه مدرسه المحدثة در شهرک زَرگان رخ داد و در پی آن، کودکی به نام «احمد سنجار» جان خود را از دست داد.

۹ نفر دیگر نیز عمدتاً از میان کودکان و دانش‌آموزان مدرسه و همچنین یک نفر از کادر آموزشی، در این حادثه زخمی شدند. مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌های شهر تل تمر و شهر حسکه منتقل شدند و بیشتر جراحات آنان خفیف گزارش شده است.

خبرگزاری شفق‌نیوز نیز در گزارشی با استناد به یک منبع پزشکی، وقوع انفجار مین در داخل مدرسه را تأیید کرده و از انتقال مجروحان به مراکز درمانی خبر داد. بر اساس این گزارش، یکی از کودکان مجروح نیز دچار قطع عضو شده است.

در همین حال، گزارش‌های اولیه رسانه‌های محلی درباره شمار مجروحان یکسان نیست. خبرگزاری هاوار از زخمی‌شدن ۱۳ نفر، از جمله شماری از معلمان، خبر داد؛ بنابراین آمار نهایی تلفات و مجروحان هنوز نیازمند تأیید رسمی است.

تهدید مداوم مین‌ها و بقایای جنگ در مناطق مسکونی

وقوع این حادثه بار دیگر خطر مین‌ها و مهمات منفجرنشده باقی‌مانده از درگیری‌های نظامی را در مناطق مختلف استان حسکه، به‌ویژه مناطق روستایی شمال این استان، برجسته کرده است.

این بقایای جنگی همچنان جان غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان را تهدید می‌کنند و خطر آنها به مناطق مسکونی، زمین‌های کشاورزی و حتی مراکز آموزشی گسترش یافته است.

بر اساس گزارش شفق‌نیوز، در ماه اوت گذشته نیز پنج کودک در پی انفجار مین در اطراف روستای تل حمام در حومه تل تمر زخمی شده بودند.

همچنین بر اساس داده‌های یونیسف، از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، در سوریه ۱۰۵۱ حادثه مرتبط با مین‌ها، بقایای جنگی و مهمات منفجرنشده ثبت شده که در نتیجه آن ۶۹۸ نفر کشته و ۱۱۹۳ نفر زخمی شده‌اند؛ شمار قابل توجهی از قربانیان این حوادث را کودکان تشکیل می‌دهند.

حادثه مدرسه المحدثة بار دیگر ضرورت شناسایی و پاک‌سازی مین‌ها و مهمات منفجرنشده، بررسی ایمنی مدارس و مناطق پیرامونی آنها و اتخاذ تدابیر فوری برای محافظت از غیرنظامیان، به‌ویژه دانش‌آموزان، را مورد توجه قرار می‌دهد.

تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات بیشتری درباره منشأ مین منفجرشده، چگونگی ورود آن به محوطه مدرسه و مسئولیت احتمالی طرف‌های مختلف در این حادثه منتشر نشده است.