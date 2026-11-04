خبر نویسنده: گروه اقلیم کردستان کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۶:۳۵ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — ( ۰ )

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بیانیه حزب دمکرات کردستان درباره فعال‌سازی مجدد پارلمان اقلیم و انتخاب هیئت‌رئیسه

سخنگوی حزب دمکرات کردستان پس از فعال‌سازی مجدد پارلمان اقلیم کردستان و انتخاب هیئت‌رئیسه آن، با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد این اقدام علیه هیچ شخص یا جریان سیاسی نیست و درهای پارلمان به روی تمامی احزاب و جریان‌ها باز است.

به گزارش کردپرس، محمود محمد، سخنگوی حزب دموکرات کردستان، روز چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۶، در پی فعال‌سازی مجدد پارلمان اقلیم کردستان و انتخاب هیئت‌رئیسه آن، بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد. وی در این بیانیه تأکید کرد که فعال‌سازی مجدد پارلمان، اگرچه اقدامی بود که با تأخیر انجام شد، اما برای حفظ ساختار قانونی و قانون اساسی اقلیم کردستان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود. سخنگوی حزب دموکرات همچنین مدعی شد که این نهاد قانونی، که نمایندگی اراده مردم را بر عهده دارد، در پی تصمیمات سیاسی رهبری اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو، به مدت دو سال با رکود و تعطیلی مواجه شده بود. در ادامه این بیانیه آمده است که اکثریت نمایندگان پارلمان از فراکسیون‌های مختلف، بر اساس مسئولیت ملی، احترام به آرای شهروندان و پایبندی به سوگند قانونی خود، در پیشبرد روند دموکراتیک مشارکت کردند و به خلأ قانونی و تحمیل اراده اقلیت پایان دادند. انتخابات ششمین دوره پارلمان اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، پس از حدود دو سال تأخیر برگزار شد، اما اختلافات سیاسی میان احزاب اصلی اقلیم و عدم توافق بر سر تشکیل هیئت‌رئیسه و آغاز فعالیت پارلمان، موجب شد این نهاد قانون‌گذاری برای حدود دو سال عملاً غیرفعال بماند. در این مدت، اختلاف میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر سازوکار اداره اقلیم و تقسیم مناصب و مسئولیت‌ها، از موانع اصلی تشکیل پارلمان بود. در نهایت، چهارم نوامبر ۲۰۲۶، نخستین جلسه پارلمان با حضور ۵۳ نماینده از مجموع ۱۰۰ نماینده برگزار شد و هیئت‌رئیسه پارلمان انتخاب شد. با این حال، عدم مشارکت برخی فراکسیون‌های سیاسی در این نشست، نشان‌دهنده تداوم اختلافات سیاسی و چالش‌های پیش روی پارلمان در آغاز دوره ششم است.