حضور مردم در صحنه، مسئولیت مدیران برای حل مشکلات معیشتی را سنگین تر می کند

سرویس کردستان - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان بیانگر پایبندی آنان به استقلال و سربلندی ایران است، گفت: همراهی و حمایت مردم از کشور، مسئولیت مدیران را برای بهبود شرایط اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات جامعه دوچندان می کند.

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سنندج اظهار کرد: مردم ایران با وجود تفاوت های قومی و مذهبی، در دفاع از کشور و منافع ملی اشتراک نظر دارند و حضور امروز اقشار مختلف در خیابان ها نیز جلوه ای از این همبستگی است.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم در تاریخ معاصر ایران است، افزود: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ به دنبال مخالفت با قانون کاپیتولاسیون، شهادت دانش آموزان و دانشجویان در اعتراض به رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، هر یک بیانگر ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه و مداخله بیگانگان است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه قانون کاپیتولاسیون حق حاکمیت و استقلال ملت ایران را نادیده می گرفت، ادامه داد: پیام مشترک این رویدادها آن است که ملت ایران حق تعیین سرنوشت خود را به بیگانگان واگذار نمی کند و در برابر سلطه طلبی ایستادگی خواهد کرد.

مردم کردستان اجازه ناامنی و دخالت بیگانگان را ندادند

حسینی با اشاره به تجربه تاریخی مردم کردستان از مداخلات قدرت های خارجی گفت: مردم این استان با شناختی که از تحولات منطقه و پیامدهای اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند، اجازه ندادند سناریوهای طراحی شده خارجی به ناامنی در منطقه منجر شود.

وی حضور نزدیک به ۲۵۰ شب مردم در تجمعات سنندج را نشانه ای از پایداری و پایبندی آنان به آرمان های انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور دانست و افزود: مردم کردستان در مقاطع مختلف با تقدیم بهترین فرزندان خود، وفاداری شان به ایران را نشان داده اند و همچنان در مسیر دفاع از کشور ایستاده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر اینکه وحدت اقوام و مذاهب از عوامل اصلی اقتدار کشور است، اظهار کرد: مردم با وجود تفاوت های قومی و مذهبی، برای سربلندی ایران هدف مشترکی دارند و اجتماع امروز نیز بار دیگر این همدلی را به نمایش گذاشت.

حسینی همچنین حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را تجدید عهد با آرمان های امام راحل و رهبر شهید انقلاب و اعلام حمایت از رهبری و نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد.

مسئولان باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی و معیشتی اشاره کرد و گفت: بخشی از دشواری های موجود ریشه در مسائل داخلی دارد، اما تحریم های ظالمانه و فشارهای اقتصادی آمریکا، به ویژه در زمینه تأمین دارو و نیازهای اساسی، نیز در تشدید مشکلات مردم مؤثر بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ضرورت تلاش بیشتر مدیران برای رفع مشکلات معیشتی افزود: مردم انتظار دارند مسئولان برای تقویت اقتصاد و فراهم کردن شرایط مناسب زندگی اقدام کنند و خدمت به جامعه را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

حسینی با اشاره به مدیریت شرایط استان در روزهای جنگ اظهار کرد: با همراهی استاندار، نماینده ولی فقیه و دستگاه های اجرایی، نیازهای مردم تأمین شد و با وجود برخی مشکلات و گرانی ها، بحران معیشتی در استان شکل نگرفت.

وی همچنین از تلاش نیروهای مسلح و حافظان امنیت برای تأمین امنیت مرزها و استان قدردانی کرد و گفت: ایستادگی و فداکاری این نیروها مانع تحقق نقشه دشمنان برای ایجاد ناامنی در کردستان شد.

حسینی در پایان با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان یادآور شد: همراهی مردم، مسئولیت مدیران را سنگین تر می کند و همه مسئولان باید با تلاش بیشتر، پاسخگوی اعتماد و مطالبات آنان باشند.