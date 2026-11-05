کردستان ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را به کشت نباتات علوفه ای دیم اختصاص داد

سرویس کردستان - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از اختصاص ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت نباتات علوفه ای دیم خبر داد و گفت: توسعه این محصولات با هدف تأمین پایدار علوفه دام، افزایش بهره وری دیمزارها و تقویت امنیت غذایی در حال اجراست.

به گزارش کرد پرس، زاهد حاجی میرزایی با اشاره به برنامه های حمایتی و اجرایی این سازمان برای توسعه کشت محصولات علوفه ای دیم اظهار کرد: در راستای بهره گیری بهینه از ظرفیت های اقلیمی و زراعی استان، افزایش تنوع کشت، اصلاح تناوب زراعی و ارتقای بهره وری اراضی دیم، تاکنون ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت این محصولات اختصاص یافته است.

وی افزود: توسعه نباتات علوفه ای دیم علاوه بر تأمین بخشی از نیاز دامداری های استان به علوفه، در بهبود حاصلخیزی خاک، مدیریت منابع تولید، کاهش فشار بر مراتع طبیعی و پایداری نظام های زراعی نقش مؤثری دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: گسترش این کشت ها می تواند زمینه افزایش درآمد و بهبود معیشت بهره برداران بخش کشاورزی و دامپروری را نیز فراهم کند.

حاجی میرزایی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تأمین، توزیع و تکثیر بذر محصولات علوفه ای گفت: این برنامه ها با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی استان، همکاری مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و مشارکت کشاورزان پیشرو در حال اجراست.

وی تولید و تکثیر بذر محصولات علوفه ای در داخل استان را از دستاوردهای مهم این برنامه دانست و افزود: برای نخستین بار، بخشی از برنامه های این حوزه با رویکرد تولید بذر در سطح استان سیاست گذاری و عملیاتی شده است.

به گفته وی، تحقق این برنامه ضمن کاهش وابستگی به منابع تأمین بذر خارج از استان، ظرفیت مناسبی برای تأمین نیاز بذری سال های آینده و حتی عرضه بذر به سایر استان های کشور ایجاد می کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه توسعه کشت نباتات علوفه ای دیم در تحقق الگوی کشت و بهره گیری از ظرفیت دیمزارها مؤثر است، اظهار کرد: این اقدام با افزایش تولید علوفه متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، زمینه حرکت به سمت کشاورزی پایدار را فراهم می کند.

حاجی میرزایی ابراز امیدواری کرد با توسعه همکاری های تحقیقاتی و اجرایی، حمایت از کشاورزان پیشرو و گسترش تولید بذر در داخل استان، سطح زیرکشت این محصولات افزایش یابد و بهره وری اراضی دیم و جایگاه کردستان در تأمین نهاده های مورد نیاز دامپروری کشور ارتقا پیدا کند.