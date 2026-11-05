کردپرس
طرح های توسعه‌ای در مناطق تاریخی باید مجوز وزارت میراث‌فرهنگی دریافت کنند
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۲:۲۴ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

طرح های توسعه‌ای در مناطق تاریخی باید مجوز وزارت میراث‌فرهنگی دریافت کنند

سرویس آذربایجان غربی-یک نماینده مجلس در شورای عالی میراث‌فرهنگی گفت: هیچ‌گونه طرح توسعه‌ای در مناطق تاریخی نباید بدون دریافت مجوز رسمی از وزارت میراث‌فرهنگی آغاز شود.

 به گزارش کردپرس، حجت‌الاسلام محمد میرزایی در گفت و گویی خبری اظهار کرد: در راستای حفاظت از هویت تاریخی کشور و جلوگیری از تخریب‌های جبران‌ناپذیر در این مناطق پیاده‌سازی یک ساختار نظارتی سخت‌گیرانه برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای ضروری است.

رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های حفاظتی افزود: هیچ‌گونه طرح توسعه‌ای در مناطق تاریخی نباید بدون دریافت مجوز رسمی از وزارت میراث‌فرهنگی آغاز شود.

او با مقایسه میان حفاظت از محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که طرح‌های بزرگ ملی ملزم به دریافت تأییدیه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) هستند، پروژه‌هایی که در بافت‌های تاریخی یا در مجاورت اماکن تاریخی اجرا می‌شوند نیز باید تحت نظارت دقیق میراث‌فرهنگی قرار گیرند.

میرزایی تاکید کرد: عملیات حفاری و ساخت‌وسازهای تجاری بدون نظارت تخصصی، نه تنها امنیت سازه‌های تاریخی را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند زیرساخت‌های باستانی زیرزمینی را نیز از بین ببرد که این آسیب‌ها، ماهیتی غیرقابل بازگشت دارند.

نماینده شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در نظر داریم طرحی را در شورای عالی میراث‌فرهنگی ارائه کنیم که در قالب آن، فرآیند بازسازی و ایمن‌سازی اماکن تاریخی که در حال تخریب هستند، با مشارکت و نظارت مستقیم میراث‌فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شود.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
وقتی آواز به سکوت رسید؛ قصه بانویی که سکوت را بر صحنه ترجیح داد
خبر قبلی
وقتی آواز به سکوت رسید؛ قصه بانویی که سکوت را بر صحنه ترجیح داد
استاندار: صرفه جویی سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب با طرح آبیاری بادین‌آباد پیرانشهر
خبر بعدی
استاندار: صرفه جویی سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب با طرح آبیاری بادین‌آباد پیرانشهر
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.