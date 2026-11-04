در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، ضمن قدردانی از عملکرد ۱۴ماهه پویا طالب‌نیا، آرمان وطن‌دوست به‌عنوان مدیرکل جدید این مجموعه معرفی شد. معاون وزیر میراث‌فرهنگی نیز با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر کردستان، از تداوم حمایت‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری وزارتخانه برای توسعه گردشگری استان خبر داد.

به گزارش کردپرس، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان با حضور مسئولان وزارتخانه، مدیران استانی، فعالان حوزه گردشگری، سرمایه‌گذاران، نمایندگان بخش خصوصی و اصحاب رسانه برگزار شد و طی آن، ضمن قدردانی از خدمات طالب‌نیا، وطن‌دوست مسئولیت مدیریت این اداره کل را بر عهده گرفت.

در این مراسم، سخنرانان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع‌دستی کردستان، توسعه گردشگری را یکی از مهم‌ترین محورهای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان دانستند و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت جدی از بخش خصوصی تأکید کردند.

طالب‌نیا: در ۱۴ ماه گذشته برای تقویت ساختار و زیرساخت‌های گردشگری کردستان تلاش کردیم

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پویا طالب‌نیا، مدیرکل پیشین میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، در گزارشی از عملکرد دوره مسئولیت خود، از اصلاح ساختار اداری، تقویت بدنه تخصصی، توسعه تعاملات بین‌دستگاهی و پیگیری پروژه‌های زیرساختی به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات این دوره نام برد.

وی با اشاره به همکاری مجموعه استانداری، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی اظهار کرد: در طول حدود ۱۴ ماه فعالیت، تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و ایجاد هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف، مسیر توسعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان را هموار کنیم.

طالب‌نیا یکی از اقدامات مهم این دوره را حل‌وفصل موضوع ساختمان صنایع‌دستی معروف به ساختمان «تایله» عنوان کرد و گفت: این ساختمان که سال‌ها در اختیار اوقاف بود و با خطر تخریب مواجه شده بود، با برگزاری جلسات و تعامل با این مجموعه، با پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در شرایطی که ارزش کارشناسی ملک حدود ۲۰ میلیارد تومان اعلام شده بود، برای استفاده مجموعه میراث‌فرهنگی تأمین شد.

وی همچنین از واگذاری بهره‌برداری مجموعه انبار غله سنندج به میراث‌فرهنگی خبر داد و افزود: این مجموعه با وسعت حدود ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع و برخورداری از سه سوله تاریخی متعلق به دوره پهلوی اول، با حمایت استاندار و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای ایجاد بازارچه صنایع‌دستی در اختیار این اداره کل قرار گرفته است.

مدیرکل پیشین میراث‌فرهنگی کردستان، خسروآباد سنندج را یکی دیگر از پروژه‌های مهم این دوره دانست و گفت: پروژه کاخ‌موزه خسروآباد با دستور وزیر میراث‌فرهنگی آغاز شد و با وجود آسیب‌ها و وقفه‌های زمانی ناشی از شرایط جنگی، فاز نخست آن با استفاده از اعتبارات ملی و شهرستانی به مرحله آمادگی برای افتتاح رسیده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: در حدود ۱۰ ماه فعالیت مؤثر، چهار نمایشگاه شاخص صنایع‌دستی برگزار شد و برای نخستین بار نمایشگاه صنایع‌دستی ویژه شب یلدا در کردستان شکل گرفت.

طالب‌نیا همچنین برگزاری دو دوره رویداد مهرگان را از اقدامات انجام‌شده در راستای تقویت گردشگری رویدادمحور دانست و تأکید کرد: معتقدیم کردستان می‌تواند با تکیه بر رویدادهای فرهنگی و گردشگری، به یک برند شناخته‌شده در جذب گردشگران تبدیل شود.

وی در پایان، پذیرش استعفای خود را ناشی از مسائل و شرایط خانوادگی عنوان کرد و ضمن قدردانی از حمایت‌های وزیر، استاندار، همکاران و فعالان بخش خصوصی، برای مدیرکل جدید آرزوی موفقیت کرد.

حمایت ویژه وزارتخانه از کردستان؛ اعتبارات ملی متناسب با ظرفیت‌های استان افزایش می‌یابد

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در ادامه این مراسم، ارسلان اظهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کردستان در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، توسعه این بخش‌ها را از محورهای مهم اقتصادی استان برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از آثار تاریخی و بهره‌برداری اقتصادی اصولی از این ظرفیت‌ها گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و واگذاری بناهای تاریخی در چارچوب ضوابط قانونی می‌تواند هم به حفاظت و مرمت آثار کمک کند و هم زمینه اشتغال و درآمدزایی را فراهم آورد.

وی همچنین بر احیای رشته‌های صنایع‌دستی در معرض فراموشی، ایجاد بازارچه‌های دائمی و توسعه مراکز عرضه محصولات هنرمندان تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای معرفی و فروش مستمر تولیدات صنایع‌دستی استان شد.

اظهاری با اشاره به حمایت‌های اعتباری استان اعلام کرد که منابع قابل‌توجهی برای توسعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص یافته و پیگیری تأمین تسهیلات بانکی برای فعالان این حوزه نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر: کردستان از ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری در کشور برخوردار است

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معاون توسععه مدیریت و منابع وزارت میرات فرهنگی، نیز در این مراسم با قدردانی از خدمات طالب‌نیا، تأکید کرد که تغییر مدیریت بنا به درخواست شخصی و شرایط خانوادگی مدیرکل پیشین صورت گرفته و این تصمیم به معنای نارضایتی از عملکرد وی نیست.

بهروز ندایی، با اشاره به رویکرد وزارتخانه برای استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه در مدیریت استان‌ها، از انتخاب وطن‌دوست برای مسئولیت جدید استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که با همراهی مجموعه مدیریتی استان، مسیر توسعه گردشگری و حفاظت از میراث‌فرهنگی کردستان با قدرت بیشتری دنبال شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح اصلاحات ساختاری انجام‌شده در وزارتخانه گفت: در دوره جدید، با هدف تقویت حوزه سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، ساختارهای تخصصی جدیدی ایجاد شده و تعداد پست‌های سازمانی وزارتخانه در استان‌ها نیز تقریباً دو برابر شده است.

وی افزود: توسعه نمایندگی‌ها در شهرستان‌ها، ارتقای برخی نمایندگی‌ها به اداره، تقویت زیرساخت‌های اداری، تأمین تجهیزات و تدوین برنامه عملیاتی پنج‌ساله متناسب با ظرفیت‌های هر استان، از جمله اقدامات انجام‌شده در این دوره بوده است.

با اشاره به جایگاه کردستان در برنامه‌ریزی‌های ملی اظهار کرد: این استان از نظر آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، منابع آبی، تنوع صنایع‌دستی و موقعیت مرزی با کشور عراق از ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برخوردار است و به همین دلیل در اولویت حمایت‌های وزارتخانه قرار دارد.

وی با اشاره به مقایسه اعتبارات اختصاص‌یافته به استان‌ها گفت: در حالی که در برخی استان‌ها میزان اعتبارات استانی چند برابر اعتبارات ملی است، در کردستان اعتبارات ملی اختصاص‌یافته حدود سه برابر اعتبارات استانی بوده که نشان‌دهنده توجه ویژه وزارتخانه به ظرفیت‌ها و نیازهای این استان است.

ندایی همچنین از افزایش چشمگیر تسهیلات حمایتی حوزه گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و با اشاره به اختصاص منابع جدید برای حمایت از سرمایه‌گذاران، تأکید کرد که استان‌هایی مانند کردستان که از توان بالقوه بالایی برای توسعه گردشگری برخوردارند، در اولویت بهره‌مندی از این حمایت‌ها قرار خواهند داشت.

وی با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: دولت و وزارتخانه به‌تنهایی قادر به تحقق همه اهداف این حوزه نیستند و موفقیت در این مسیر به حضور سرمایه‌گذاران، حمایت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها بستگی دارد.

وطن‌دوست: گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی باید به محور توسعه اقتصادی کردستان تبدیل شوند

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آرمان وطن‌دوست، مدیرکل جدید میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، نیز در این مراسم با قدردانی از اعتماد وزارتخانه و حمایت مدیریت ارشد استان، بر ضرورت تقویت جایگاه گردشگری در ساختار اقتصادی کردستان تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری، همراهی مدیران، کارشناسان، فعالان اجتماعی، رسانه‌ها و بخش خصوصی را از الزامات موفقیت در مسئولیت جدید دانست.

وطن‌دوست با قدردانی از عملکرد مدیرکل پیشین، تعامل و همکاری میان مدیران را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: تغییر مدیریت باید با حفظ حرمت مدیران پیشین و همراهی برای تداوم برنامه‌ها انجام شود؛ چراکه مسئولیت‌ها ماندگار نیستند و آنچه اهمیت دارد، استمرار خدمت و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان است.

وی با تأکید بر اینکه کردستان باید در عمل به جایگاه شایسته خود در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی دست پیدا کند، خواستار حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران، تقویت اعتبارات و توجه جدی‌تر به سهم این بخش‌ها در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استان شد.

مدیرکل جدید همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت تبدیل حمایت‌های قانونی و سیاست‌های اعلام‌شده به اقدامات اجرایی و ملموس تأکید کرد.

تأکید بر اشتغال‌زایی و حمایت از سرمایه‌گذاران

یکی از محورهای مشترک سخنان مسئولان در این مراسم، ضرورت حمایت عملی از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی بود.

در این نشست تأکید شد که کردستان با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، تنوع فرهنگی، ظرفیت‌های بوم‌گردی، صنایع‌دستی اصیل و موقعیت مرزی، امکان تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور را دارد؛ اما تحقق این هدف مستلزم تأمین زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، تخصیص اعتبارات متناسب با ظرفیت استان و ایجاد بازار مناسب برای محصولات صنایع‌دستی است.

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات طالب‌نیا، وطن‌دوست به‌عنوان مدیرکل جدید میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان معرفی شد.