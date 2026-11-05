استاندار کردستان بر آمادگی دستگاه های اجرایی برای مقابله با بارش های پیش رو تأکید کرد

سرویس کردستان – استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت آمادگی حداکثری دستگاه های اجرایی برای مقابله با مخاطرات سامانه های بارشی پیش رو، خواستار تشدید اقدامات پیشگیرانه، هماهنگی بین بخشی و تسریع در تخلیه واحدهای مسکونی واقع در مناطق مستعد رانش زمین شد.

به گزارش کرد پرس، آرش زره تن لهونی در نشست آمادگی استان ها برای مقابله با مخاطرات ناشی از سامانه های بارشی پیش رو و پدیده ال نینو که به ریاست وزیر راه و شهرسازی در تهران برگزار شد، اظهار کرد: جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران در سطح استان و شهرستان های کردستان برگزار شده و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش مخاطرات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به نگرانی ها درباره ساخت وساز در مناطق مستعد رانش زمین افزود: مدیران و مسئولان دستگاه های مرتبط با حضور در این مناطق، هشدارهای لازم را به ساکنان واحدهای مسکونی ارائه کرده و بر ضرورت تخلیه این منازل تأکید داشته اند.

استاندار کردستان بر تعیین تکلیف و تخلیه این واحدهای مسکونی در کوتاه ترین زمان ممکن تأکید کرد و گفت: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرمانداران و مجموعه مدیریت بحران استان باید با حضور میدانی و پیگیری مستمر، موانع موجود را برطرف کرده و زمینه جابه جایی ساکنان مناطق پرخطر را فراهم کنند.

زره تن لهونی با بیان اینکه تمامی ظرفیت ها و امکانات استان باید برای مواجهه با شرایط جوی پیش رو به کار گرفته شود، خواستار هوشیاری و هماهنگی کامل دستگاه های اجرایی و خدمات رسان شد.

وی ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر لازم و اجرای اقدامات پیشگیرانه، از وقوع حوادث ناگوار و به خطر افتادن جان شهروندان در کردستان و سایر مناطق کشور جلوگیری شود.

دستگاه های اجرایی کردستان برای مقابله با سامانه بارشی آماده باش باشند

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان نیز در این نشست بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه های اجرایی برای مواجهه با سامانه بارشی پیش رو تأکید کرد.

امیر قادری اظهار کرد: تمامی تمهیدات پیشگیرانه باید در سطح استان و شهرستان ها با جدیت دنبال شود تا از بروز غافلگیری و خسارات احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به احتمال تشدید بارش ها در برخی مناطق استان افزود: براساس پیش بینی های انجام شده، مناطق غربی کردستان ممکن است با شرایط دشوارتری مواجه شوند؛ از این رو، دستگاه های اجرایی و فرمانداران این مناطق باید آمادگی بیشتری برای مدیریت شرایط داشته باشند.

این نشست به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وبیناری استانداران سراسر کشور برگزار شد. استاندار کردستان به صورت حضوری در این جلسه شرکت کرد و هم زمان نشست مدیریت بحران استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان به صورت وبیناری در سنندج برگزار شد.