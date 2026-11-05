جشنواره گُوَند در آمد؛ هزاران نفر دست در دست برای صلح هلپرکی کردند + فیلم

دومین جشنواره گُوَند با شعار «دست در دست به‌سوی صلح» و حضور گروه‌هایی از شهرهای مختلف کردستان ترکیه و کشورهای اروپایی در آمد (دیاربکر) برگزار شد؛ شرکت‌کنندگان گُوَند را نه‌فقط یک رقص جمعی، بلکه بخشی از هویت، حافظه و فرهنگ کُردی توصیف کردند.

به گزارش کردپرس، دومین جشنواره گُوَند به همت انجمن فرهنگی دجله و فرات، انجمن زنان فرهنگ، هنر و ادبیات (KASED) و مؤسسه هنری «ساناتچا» در آمد برگزار شد و پس از دو روز برنامه، با اجرای گروه‌های رقص و کنسرت نسلیهان ادیش به پایان رسید.

این جشنواره روز ۳۱ اکتبر با راهپیمایی شرکت‌کنندگان از مقابل ساختمان انجمن فرهنگی دجله و فرات در داغ‌قاپی تا مرکز فرهنگ و کنگره چاندآمد آغاز شد. گروه‌های شرکت‌کننده در حالی که لباس‌های محلی مناطق خود را بر تن داشتند، در طول مسیر نمونه‌هایی از گُوَندهای بومی را اجرا کردند.

اعضای گروه‌هایی که از شهرهای مختلف کردستان و چند کشور اروپایی به آمد آمده بودند، در حاشیه جشنواره درباره جایگاه گُوَند در فرهنگ کُردی سخن گفتند. آنان تأکید کردند گُوَند تنها مجموعه‌ای از حرکات موزون نیست، بلکه شیوه‌ای برای حفظ و انتقال فرهنگ، تقویت همبستگی اجتماعی و بیان هویت جمعی کُردهاست.

به گفته شرکت‌کنندگان، حلقه‌ای که افراد در گُوَند با گرفتن دست یا شانه یکدیگر تشکیل می‌دهند، نمادی از برابری، اتحاد و زندگی مشترک است. تفاوت ریتم‌ها، پوشش‌ها و حرکات نیز تنوع فرهنگی شهرها و مناطق مختلف کردستان را بازتاب می‌دهد.

اجرای رقص‌های بومی مناطق مختلف کردستان

برنامه‌های دومین روز جشنواره در مرکز فرهنگ و کنگره چاندآمد برگزار شد و هزاران نفر برای تماشای اجراها در این مجموعه گرد هم آمدند.

گروه‌هایی از آمد و دیگر شهرهای کردستان، همراه با گروه‌هایی که از اروپا آمده بودند، با لباس‌های محلی روی صحنه رفتند و گُوَندهای ویژه مناطق خود را اجرا کردند. اجراهای متفاوت از نظر موسیقی، ریتم، پوشش و حرکات با استقبال گسترده تماشاگران روبه‌رو شد.

برگزارکنندگان همچنین فیلم‌هایی از اجرای گُوَندهای محلی گروه‌هایی پخش کردند که از شهرهای مختلف کردستان امکان حضور مستقیم در جشنواره را نداشتند. این نمایش تصویری، بخشی از تنوع سبک‌های گُوَند را در مناطق گوناگون به مخاطبان معرفی کرد.

دومین جشنواره گُوَند پس از پایان اجرای گروه‌های رقص، با کنسرت نسلیهان ادیش و همراهی حاضران با ترانه‌ها و گُوَندهای جمعی به کار خود پایان داد.