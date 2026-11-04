سرویس سوریه - هفتمین کاروان آوارگان سره‌کانی ساکن مراکز اسکان در حسکه، با هدف بازگشت به مناطق اصلی سکونت خود، حرکت کرد. این کاروان شامل ۳۷۰ خانواده است که به ۷۵ روستا در حومه سره‌کانی، زَرکان و تل تمر بازمی‌گردند.

به گزارش کردپرس، روند بازگرداندن آوارگان سره‌کانی به مناطق اصلی سکونتشان ادامه دارد و هفتمین کاروان بازگشت این آوارگان روز چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۶ از شهر حسکه به مقصد روستاهای حومه سره‌کانی، زَرکان و تل تمر حرکت کرد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این کاروان از ۳۷۰ خانواده تشکیل شده است که در مراکز اسکان آوارگان در شهر حسکه زندگی می‌کردند و اکنون قرار است به ۷۵ روستای محل سکونت خود بازگردند.

یاسر منصور، عضو پارلمان سوریه، در جریان یک نشست خبری با اشاره به حرکت این کاروان اظهار داشت: امیدواریم آوارگان در امنیت کامل به خانه‌های خود برسند. ما نیز به‌عنوان نمایندگان پارلمان برای نظارت بر روند بازگشت آنان در اینجا حضور داریم.

وی با اعلام اینکه هفتمین کاروان شامل ۳۷۰ خانواده است، افزود که هشتمین کاروان نیز قرار است روز پنجشنبه حرکت کند. منصور همچنین ابراز امیدواری کرد که روند اعزام کاروان‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد تا تمامی آوارگان بتوانند به مناطق خود بازگردند.

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در همین ارتباط، محمود خلیل، معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی در امور امنیتی استان حسکه، اعلام کرد که قرار است طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، در مجموع ۸۴۷ خانواده آواره به خانه‌های خود در حومه سره‌کانی، زَرکان و تل تمر بازگردند.

خلیل همچنین از برنامه‌ریزی برای اعزام نهمین کاروان در هفته آینده خبر داد و گفت تلاش‌ها برای بازگرداندن یک‌هزار خانواده دیگر در جریان است. به گفته وی، هدف این است که پیش از آغاز فصل زمستان، زمینه بازگشت تمامی آوارگان به مناطق اصلی سکونتشان فراهم شود.