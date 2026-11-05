ظرفیت نیروگاه های خورشیدی کردستان از ۲۵ مگاوات گذشت

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان از افزایش ظرفیت نیروگاه های خورشیدی این استان به بیش از ۲۵ مگاوات خبر داد و گفت: با تداوم برنامه های توسعه ای، دستیابی به ظرفیت ۴۰ مگاوات تا پایان سال هدف گذاری شده است.

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در نشست با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان و معاون سرمایه گذاری و توسعه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه های خورشیدی استان که در ابتدای سال گذشته ۱۶ مگاوات بود، با پیگیری های انجام شده و حمایت دستگاه های اجرایی به بیش از ۲۵ مگاوات افزایش یافته است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر افزود: با وجود رشد ایجادشده، روند توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان باید شتاب بیشتری بگیرد و بر همین اساس، برنامه ریزی برای دستیابی به حداقل ۴۰ مگاوات ظرفیت تا پایان سال انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به الزام قانونی دستگاه های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری برای تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی از منابع تجدیدپذیر گفت: در این راستا، ادارات استان شناسایی شده اند و افزایش ظرفیت نیروگاه های خورشیدی این بخش از حدود یک ونیم مگاوات به ۶.۷ مگاوات در قالب برنامه ای پنج ماهه هدف گذاری شده است.

سلطانی با اشاره به هزینه های ناشی از اجرا نشدن این تکلیف قانونی اظهار کرد: برخی دستگاه های اجرایی علاوه بر پرداخت هزینه مصرف برق، به دلیل تأمین نکردن سهم ۲۰ درصدی انرژی تجدیدپذیر با جریمه های قابل توجهی مواجه شده اند که این موضوع ضرورت تسریع در اجرای قانون را نشان می دهد.

وی همچنین از اجرای طرح «میناب» در مدارس استان خبر داد و افزود: در قالب این طرح، ۴۰۶ مدرسه برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده اند که ظرفیت مجموع آن ها حدود ۲ مگاوات برآورد می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: در مرحله نخست اجرای طرح، ۹۰ مدرسه به پیمانکار واگذار شده و عملیات اجرایی در ۳۲ مدرسه آغاز شده است.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های مدیریت مصرف برق در ادارات اشاره کرد و گفت: با همکاری جهاد دانشگاهی، ۲۰ اداره پرمصرف استان برای بررسی وضعیت مصرف انرژی و شناسایی راهکارهای بهینه سازی انتخاب شده اند.

وی هدف از اجرای این برنامه را کاهش مصرف برق بدون ایجاد اختلال در روند فعالیت دستگاه های اجرایی عنوان کرد.