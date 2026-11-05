رئیس‌جمهور ترکیه، در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره بروز تنش میان آنکارا و باکو، از سفر احتمالی خود به جمهوری آذربایجان در هشتم نوامبر خبر داد و تأکید کرد روابط دو کشور فراتر از مناسبات متعارف دیپلماتیک است.

به گزارش کردپرس، اردوغان در مسیر بازگشت از سفر کره جنوبی، در هواپیما به پرسش‌های خبرنگاران درباره روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان و حواشی ایجادشده طی هفته‌های اخیر پاسخ داد.

اردوغان اعلام کرد در صورت پیش‌نیامدن وضعیتی فوق‌العاده، هشتم نوامبر و هم‌زمان با برگزاری مراسم «روز پیروزی» به جمهوری آذربایجان سفر خواهد کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه گفت: «هشتم نوامبر روز پیروزی جمهوری آذربایجان است. اگر وضعیت فوق‌العاده‌ای پیش نیاید، قصد دارم در این روز به جمهوری آذربایجان سفر کنم. امیدوارم در جریان این سفر فرصت برداشتن گام‌های لازم را پیدا کنیم.»

او روابط آنکارا و باکو را فراتر از تماس‌های مرسوم دیپلماتیک توصیف کرد و افزود: «پیوند ناگسستنی دو کشور، حاصل تاریخ، فرهنگ و سرنوشت مشترک ما و امیدواریم آینده مشترکمان باشد.»

اردوغان همچنین گفت وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه را برای انجام مذاکرات به باکو فرستاده و در سطح رهبران و خانواده‌های آنان نیز تماس‌های تلفنی فشرده‌ای صورت گرفته است. او تأکید کرد: «هیچ مانعی وجود ندارد که برادری ترکیه و جمهوری آذربایجان نتواند بر آن غلبه کند.»

حاشیه‌هایی که مناسبات آنکارا و باکو را تحت‌تأثیر قرار داد

روابط دو کشور در هفته‌های گذشته پس از انتقاد برخی مقام‌ها و چهره‌های نزدیک به دولت ترکیه از محدودیت‌های مربوط به استفاده از روسری در مدارس جمهوری آذربایجان با حاشیه‌هایی روبه‌رو شد. باکو این مواضع را مداخله در امور داخلی خود دانست و ورود بیش از ۳۰ شهروند ترکیه را که در شبکه‌های اجتماعی از دولت جمهوری آذربایجان انتقاد کرده بودند، ممنوع کرد. غیبت الهام علی‌اف در نشست سازمان دولت‌های ترک در آنکارا، با وجود دعوت شخصی اردوغان، و همچنین اختلاف دیدگاه دو کشور درباره روابط با اسرائیل و روند عادی‌سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان، به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش فاصله میان دو متحد دامن زد؛ هرچند همکاری‌های دفاعی، اقتصادی و انرژی میان آنکارا و باکو همچنان ادامه دارد.