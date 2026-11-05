آثار راه یافته به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان معرفی شد

سرویس کردستان - معرفی آثار راه یافته به نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، اجرای ۷ اثر در بخش مسابقه تئاتر فضای باز و دیگر گونه های اجرایی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان و معرفی امیر حسین شفیعی به عنوان مشاور عالی دبیر جشنواره تئاتر فجر از تازه ترین خبرهای جشنواره های تئاتری است.

به گزارش کرد پرس، آثار راه یافته به نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان در پنج بخش آزاد، آیینی سنتی، کودک و نوجوان، دگرگونه های اجرایی و ملل اعلام شدند.

هیات انتخاب آثار نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان متشکل از امیر مشهدی عباس، کاوه مهدوی، مصطفی کولیوندی، احمد صمیمی و اسماعیل پاشایی، پس از بررسی آثار رسیده، فهرست نهایی آثار پذیرفته شده در پنج بخش «آزاد»، «آیینی سنتی»، «کودک و نوجوان»، «دگرگونه های اجرایی» و «ملل» را معرفی کردند.

اسامی آثار (بدون اولویت) به شرح زیر است:

بخش آزاد

۱. «نماد»، نوشته و کارگردانی حسین نادری از کرمانشاه

۲. «سایلنت» (مشروط)، نوشته و کارگردانی سید سوران حسینی از مریوان

۳. «چند حرامزاده در یک تن»، نوشته و کارگردانی محمد رادمهر از اصفهان

۴. «بوکسور»، نوشته و کارگردانی سید سروش پیمبری از کرمانشاه

۵. «ساعت صفر»، نوشته و کارگردانی حسین ایزدی از بروجرد

۶. «زندگی با طعم محبت»، نوشته سید پویا امامی و کارگردانی ونوس حجتی از اصفهان

۷. «وضعیت آبی قرمزه»، نوشته و کارگردانی سید فریدون احمدی از سنندج

۸. «کوچه ماهرخ بود و فریدون» (مشروط)، نوشته و کارگردانی مالک آبسالان از دهلران

۹. «محدوده روانی» (مشروط)، نوشته و کارگردانی رسول احمدی از تهران

۱۰. «اجتماع پنگون ها»، نوشته و کارگردانی سعید الله یاری از اصفهان

۱۱. «دست انداز»، نوشته میلاد حسین زاده و کارگردانی محمدرضا پورعلی از بندر کیاشهر

بخش آیینی سنتی

۱. «پشیا»، نوشته و کارگردانی امیر امینی و آرزو علی پور از لاهیجان

۲. «هَلونَه»، نوشته و کارگردانی علی قاضی از مسجدسلیمان

۳. «نوروز صیاد»، نوشته سمانه شاهرخی و کارگردانی احسان بحرینی از کرمان

بخش کودک و نوجوان

۱. «لکی جون و دوستای مهربون»، نوشته و کارگردانی علی فریدنی از شاهین شهر

۲. «شادزی»، نوشته و کارگردانی فرامرز غلامیان از بوشهر

۳. «نخودی و حاکم شهر دور»، نوشته آرزو بهرامی و کارگردانی مجتبی خلیلی از اصفهان

بخش دگرگونه های اجرایی

۱. «نیمکت»، نوشته و کارگردانی کیوان آذرخش از سنندج

۲. «سه تن یک رهایی»، نوشته و کارگردانی یاسر میرحمیدی از کیاشهر

۳. «ابیات پراکنده»، نوشته و کارگردانی عبدالرضا شیبانی از گنبدکاووس

۴. «مسافرخانه» (مشروط)، نوشته مرجان آقانوری و کارگردانی محمد مهیار آقانوری از تهران



بخش ملل

۱. «ژیانه وه»، نوشته و کارگردانی مختار محمدی از مریوان

۲. «سیاورش»، نوشته ماندانا عقبری و کارگردانی علیرضا دهقان از کرج

۳. «هشتمین سفر سندباد +۱»، نوشته سپیده چخماقی و کارگردانی محمد شهیر از یزد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از ٢ تا ۶ آذر ماه به دبیری فاتح بادپروا در شهر مریوان برگزار می شود.