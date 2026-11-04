پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد زمین مورد بحث در شهرک بهاران سنندج واگذار نشده است و با توجه به رأی قطعی قضایی، واگذاری آن منتفی شده است.

به گزارش کرد پرس، در پی انتشار گزارشی درباره احتمال واگذاری یک قطعه زمین مرغوب تجاری در شهرک بهاران سنندج، موضوع از سوی این رسانه پیگیری شد و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، زمین مذکور تاکنون واگذار نشده است.

این موضوع پس از آن مورد توجه قرار گرفت که «محمد محمدرضایی»، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه بیجار، در کانال تلگرامی جنبش مردمی مبارزه با فساد با انتشار نامه‌ای نسبت به واگذاری این زمین هشدار داده بود.

بر اساس پیگیری‌های کرد پرس، دستور وزیر راه و شهرسازی برای بررسی موضوع، در نهایت با توجه به صدور رأی قطعی قضایی مبنی بر عدم واگذاری زمین مورد اشاره، به واگذاری آن منجر نشده است.

زمین در اختیار برنامه‌های آتی مسکن و شهرسازی کردستان قرار می‌گیرد

بر اساس اطلاعات دریافتی، این قطعه زمین در برنامه‌های آتی مسکن و شهرسازی استان کردستان، در قالب پروژه سرمایه‌گذاری و از طریق آگهی عمومی معرفی خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه بررسی و مشارکت متقاضیان در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت حقوق عمومی را فراهم کند.

کرد پرس ضمن تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی و سرمایه‌های عمومی، اعلام می‌کند که پیگیری این موضوع با هدف روشن شدن ابعاد پرونده و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان انجام شده است.

پیام اطمینان‌بخش به شهروندان این است که بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، زمین مورد بحث به شخص یا مجموعه‌ای واگذار نشده و تعیین تکلیف آینده آن نیز باید در چارچوب قوانین، مقررات و سازوکارهای رسمی صورت گیرد.

کرد پرس همچنان پیگیر موضوع خواهد بود و در صورت انتشار اطلاعات رسمی و مستند جدید، آن را برای آگاهی افکار عمومی منتشر خواهد کرد.