به گزارش کردپرس، برنامه جهانی غذا(WFP) در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت سوریه در اکتبر ۲۰۲۶ هشدار داد که کمبود بودجه، این نهاد را ناچار کرده شمار دریافت‌کنندگان کمک‌های غذایی را از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۶۵۰ هزار نفر در سوریه کاهش دهد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که میلیون‌ها نفر در مناطق مختلف سوریه با بحران تأمین مواد غذایی و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، برنامه جهانی غذا در ماه سپتامبر به ۶۲۰ هزار و ۹۴۵ نفر کمک‌رسانی کرده و در همین مدت سه هزار و ۵۵۰ تن مواد غذایی توزیع کرده است. همچنین پنج میلیون و ۸۵۰ هزار دلار کمک نقدی در اختیار افراد نیازمند قرار گرفته است.

با این حال، محدودیت منابع مالی باعث شده است که برنامه جهانی غذا دامنه فعالیت‌های خود را کاهش دهد و کمک‌های موجود را در اولویت به افرادی قرار دهد که بیشترین نیاز را دارند.

بر اساس ارزیابی این نهاد، از مجموع ۷.۲ میلیون نفری که در سوریه با ناامنی حاد غذایی مواجه هستند، حدود ۷۰۰ هزار نفر در وضعیت ناامنی شدید غذایی قرار دارند.

برنامه جهانی غذا همچنین پیش‌بینی کرده است که افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند ۲۵۰ هزار نفر دیگر را نیز به جمعیت دچار ناامنی غذایی در سوریه اضافه کند. از سوی دیگر، ادامه روند بازگشت آوارگان و پناهجویان به این کشور، فشار بیشتری بر خدمات عمومی، فرصت‌های معیشتی و نظام‌های حمایت اجتماعی وارد کرده است.

این نهاد برای بازگرداندن سطح کمک‌های غذایی به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و ادامه برنامه‌های تغذیه‌ای، معیشتی و حمایت اجتماعی خود، به ۲۰۲.۱ میلیون دلار بودجه در فاصله اکتبر ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷ نیاز دارد.

در همین حال، بر اساس آمارهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون حدود ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر به سوریه بازگشته‌اند؛ روندی که در کنار نیازهای گسترده انسانی، چالش‌های بیشتری را برای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی این کشور ایجاد کرده است.