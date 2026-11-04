کردپرس
مشاور امور عشایری در حسکه: اکثریت مردم مخالف ایجاد اختلاف میان کُردها و اعراب هستند
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۰:۰۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

مشاور امور عشایری در حسکه: اکثریت مردم مخالف ایجاد اختلاف میان کُردها و اعراب هستند

سرویس سوریه - اکرم محشوش، مشاور امور عشایری در حسکه، با هشدار درباره تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد تنش میان کُردها و اعراب، تأکید کرد که اکثریت مردم این منطقه خواهان حفظ همزیستی اجتماعی و جلوگیری از گسترش اختلافات هستند.

به گزارش کردپرس، «اکرم محشوش» مشاور امور عشایری در حسکه، با اشاره به افزایش ادبیات تحریک‌آمیز و تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف میان جوامع مختلف در شمال و شرق سوریه، خواستار تقویت روابط اجتماعی میان کُردها و اعراب و برخورد قانونی با افرادی شد که در اقدامات خشونت‌آمیز و ایجاد ناامنی نقش دارند.

image_870x_6ae8b9e24c6f0.webp

 

محشوش در گفت‌وگو با خبرگزاری هاوار، با اشاره به روابط تاریخی میان کُردها و اعراب در منطقه حسکه اظهار کرد که همزیستی میان این دو جامعه ریشه‌ای تاریخی دارد و نباید اجازه داد اختلافات و تحریکات سیاسی به روابط میان مردم آسیب برساند.

وی مدعی شد که جریان‌های تلاش‌کننده برای ایجاد اختلاف و تنش، بیش از ۱۰ درصد جامعه را تشکیل نمی‌دهند و اکثریت مردم با درگیری و ایجاد شکاف میان جوامع مخالف هستند.

مشاور امور عشایری در حسکه همچنین با اشاره به برخی حوادث امنیتی، از جمله تیراندازی و حمله به شهروندان، خواستار پاسخگویی قانونی عاملان این اقدامات شد و تأکید کرد که مقابله با اقدامات خرابکارانه و تحریک‌آمیز باید از طریق نهادهای مسئول و در چارچوب قانون انجام شود.

محشوش در ادامه بر ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی در شمال و شرق سوریه تأکید کرد و گفت که روابط میان جوامع مختلف باید بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک حفظ شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مناطق شمال و شرق سوریه در مرحله اجرای توافق میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) قرار دارند و موضوعاتی همچون ادغام نهادهای نظامی و اداری، وضعیت امنیتی منطقه و آینده روابط میان جوامع کُرد و عرب از مسائل مهم این روند به شمار می‌روند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
ابهام در تشکیل جلسه پارلمان کردستان؛ غیبت چند فراکسیون، حد نصاب را با چالش مواجه کرده است
خبر قبلی
ابهام در تشکیل جلسه پارلمان کردستان؛ غیبت چند فراکسیون، حد نصاب را با چالش مواجه کرده است
ترکیه همچنان مخالفان کرد خود را در اروپا زیر نظر دارد
خبر بعدی
ترکیه همچنان مخالفان کرد خود را در اروپا زیر نظر دارد
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.