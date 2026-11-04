مشاور امور عشایری در حسکه: اکثریت مردم مخالف ایجاد اختلاف میان کُردها و اعراب هستند

سرویس سوریه - اکرم محشوش، مشاور امور عشایری در حسکه، با هشدار درباره تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد تنش میان کُردها و اعراب، تأکید کرد که اکثریت مردم این منطقه خواهان حفظ همزیستی اجتماعی و جلوگیری از گسترش اختلافات هستند.

به گزارش کردپرس، «اکرم محشوش» مشاور امور عشایری در حسکه، با اشاره به افزایش ادبیات تحریک‌آمیز و تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف میان جوامع مختلف در شمال و شرق سوریه، خواستار تقویت روابط اجتماعی میان کُردها و اعراب و برخورد قانونی با افرادی شد که در اقدامات خشونت‌آمیز و ایجاد ناامنی نقش دارند.

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محشوش در گفت‌وگو با خبرگزاری هاوار، با اشاره به روابط تاریخی میان کُردها و اعراب در منطقه حسکه اظهار کرد که همزیستی میان این دو جامعه ریشه‌ای تاریخی دارد و نباید اجازه داد اختلافات و تحریکات سیاسی به روابط میان مردم آسیب برساند.

وی مدعی شد که جریان‌های تلاش‌کننده برای ایجاد اختلاف و تنش، بیش از ۱۰ درصد جامعه را تشکیل نمی‌دهند و اکثریت مردم با درگیری و ایجاد شکاف میان جوامع مخالف هستند.

مشاور امور عشایری در حسکه همچنین با اشاره به برخی حوادث امنیتی، از جمله تیراندازی و حمله به شهروندان، خواستار پاسخگویی قانونی عاملان این اقدامات شد و تأکید کرد که مقابله با اقدامات خرابکارانه و تحریک‌آمیز باید از طریق نهادهای مسئول و در چارچوب قانون انجام شود.

محشوش در ادامه بر ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی در شمال و شرق سوریه تأکید کرد و گفت که روابط میان جوامع مختلف باید بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک حفظ شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مناطق شمال و شرق سوریه در مرحله اجرای توافق میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) قرار دارند و موضوعاتی همچون ادغام نهادهای نظامی و اداری، وضعیت امنیتی منطقه و آینده روابط میان جوامع کُرد و عرب از مسائل مهم این روند به شمار می‌روند.