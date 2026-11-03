سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه، با تأکید بر ضرورت مشارکت کُردها در ساختار سیاسی و نهادهای دولتی این کشور اعلام کرد که تحقق ثبات در سوریه بدون حضور و مشارکت کُردها امکان‌پذیر نیست.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه، در دیدار با ساکنان شهرهای رمیلان و گرکه‌لگه در کُردستان سوریه، درباره آخرین تحولات سوریه، روند ادغام، وضعیت آموزش و مسائل امنیتی گفت‌وگو کرد و با اشاره به توافق‌های صورت‌گرفته، تأکید کرد که تلاش‌ها برای حل‌وفصل تمامی پرونده‌های باقی‌مانده همچنان ادامه دارد.

عبدی در این نشست با اشاره به روند اداره استان حسکه اظهار داشت که این استان با مشارکت تمامی مؤلفه‌های اجتماعی اداره می‌شود و ساکنان آن توجه ویژه‌ای به الگوی همزیستی و مدیریت مشترک دارند.

وی همچنین با بیان اینکه طرف‌هایی که درصدد برهم زدن روند ادغام بودند، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند، یکپارچگی کُردها و همبستگی میان مؤلفه‌های مختلف جامعه را از عوامل اساسی موفقیت این روند دانست.

مشاور ریاست‌جمهوری سوریه تأکید کرد که حمایت از دستاوردهای موجود می‌تواند به حفظ و تقویت استان حسکه کمک کند.

مشارکت کُردها؛ شرط ثبات در سوریه

عبدی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده کُردها و جایگاه آنان در ساختار دولت سوریه پرداخت و گفت که پرونده کُردها با اراده و هویتی مشخص وارد نهادهای دولتی شده است.

وی در این باره اظهار داشت: «دولت می‌داند که ثبات سوریه بدون مشارکت کُردها محقق نمی‌شود. حضور کُردها، عرب‌ها، سریانی‌ها و ارمنی‌ها در کنار یکدیگر، این اراده را تقویت کرده و به ثبات کشور کمک می‌کند.»

پیگیری سرنوشت مفقودشدگان و بازگشت آوارگان

مشاور ریاست‌جمهوری سوریه همچنین درباره پرونده مفقودشدگان اعلام کرد که کمیته‌ای ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده و این کمیته با جدیت در تلاش است تا سرنوشت افراد مفقودشده را روشن و محل حضور آنان را مشخص کند.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای بازگشت آوارگان نیز گفت که اقدامات لازم برای فراهم کردن زمینه بازگشت امن ساکنان به مناطق خود همچنان ادامه دارد.

پرونده کمربند عربی در چارچوب قانونی

عبدی در ادامه به موضوع «کمربند عربی» پرداخت و با تأکید بر ماهیت حقوقی این پرونده اعلام کرد که تلاش‌ها برای حل‌وفصل آن در چارچوب قوانین و سازوکارهای قانونی در جریان است.